Насыщенный день, полный переживаний и волнений. Трудно сосредоточиться на привычных делах, поскольку часто отвлекают мысли о чем-то новом, более увлекательном и многообещающем. Важно не бросать начатое; успеха сегодня добиваются те, кто проявляет целеустремленность, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 13 ЯНВАРЯ ⟩ У Раков яркий и вдохновляющий день, а Рыбы смогут вернуться к давнему хобби
Едва ли удастся избежать разногласий. Возникать они могут из-за пустяков, на которые в другое время никто не обратил бы внимания. Лучше отложить обсуждение серьезных вопросов, поскольку сегодня едва ли удастся спокойно договориться обо всем.
Овен
Подходящий день для деловых переговоров. Удается произвести хорошее впечатление на людей, которые прежде ничего о вас не знали. О своих планах вы рассказываете так, что все немедленно начинают верить в их успех. Найти помощников для осуществления задуманного будет нетрудно. Вероятны необычные предложения. Часто их делают люди, с которыми вы прежде вместе работали или занимались какими-то общими творческими проектами. В таких случаях можно соглашаться без долгих раздумий. Вечер обещает приятные сюрпризы и хорошие новости, касающиеся очень дорогого вам человека.
Телец
Благоприятный день для деловых переговоров, обсуждения вопросов, касающихся работы и бизнеса. Вас внимательно слушают даже те, кто прежде интересовался исключительно собственной точкой зрения; можно найти новых союзников, в том числе очень влиятельных. Вы отлично ладите с близкими. Интуиция помогает догадаться о желаниях дорогих вам людей, подсказывает, что нужно предпринять, чтобы они сбылись. Становится ясно, как решить семейные проблемы, в последнее время огорчавшие всех. Вторая половина дня подходит для того, чтобы планировать поездки, покупать все необходимое.
Близнецы
Подходящий день для любых занятий, позволяющих дать волю фантазии. Вам нравится придумывать новое, искать собственный путь к цели. Идеи, которые появляются у вас сегодня, очень хороши. Наверняка найдутся те, кто захочет помочь в их осуществлении. С общего дела может начаться долгая дружба. Во второй половине дня стоит избегать перегрузок: они могут плохо сказываться и на самочувствии, и на настроении. Полезно будет сделать небольшую паузу, отвлечься от рутины. Вы сразу почувствуете себя лучше.
Рак
Яркий вдохновляющий день, хорошо подходящий для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы не боитесь трудностей, а интуиция подсказывает, когда можно пойти на риск, а когда стоит проявить осторожность. Вероятны удачные совпадения. Благодаря им могут решиться сложные профессиональные вопросы, над которыми вы долго размышляли в последнее время. Удачно решаются финансовые вопросы. Можно заключить выгодные сделки, найти новый источник доходов. Для покупок это не самый благоприятный день, поскольку вы склонны торопиться и порой выбираете совсем не то, что нужно.
Лев
Спокойный день. Он хорошо подходит для того, чтобы заниматься привычными делами. Вы справляетесь с ними быстро, не устаете и не скучаете. Старые знакомые дают отличные советы, вы вовремя прислушиваетесь к рекомендациям, которые могут оказаться полезными. Вероятны приятные знакомства. У некоторых Львов появляются союзники, поддержка которых пригодится еще не раз. Будет возможность заняться семейными делами, помочь родственникам, оказавшимся в сложном положении. Благодаря вам помирятся те, кто был в ссоре, в отношениях близких людей восстановится гармония.
Дева
Отличный день для работы. Неважно, сосредоточитесь ли вы на привычных делах или займетесь чем-то новым; в любом случае удастся достичь отличных результатов. Хорошо проходят переговоры. Не исключено, что сегодня вам предложат новую работу или долгосрочное сотрудничество на выгодных условиях. Хотя дел может оказаться больше, чем вы ожидали, удается и найти время для отдыха. Радует общение с друзьями: они делятся отличными новостями, поднимают вам настроение. Вероятны неожиданные подарки, романтические сюрпризы.
Весы
Важные вопросы стоит решать самостоятельно. Советы редко оказываются полезными, даже если окружающие дают их от души. Работа и учеба могут требовать больше сил и внимания, чем обычно. Часто приходится сталкиваться со сложными вопросами, и нужно время, чтобы во всем разобраться. Вторая половина дня приносит отличные новости, а также встречи, поднимающие настроение. Это подходящее время для общения с друзьями и другими людьми, которые близки вам по духу. Их поддержка вдохновляет, дарит силу и энергию.
Скорпион
День дает шанс добиться успеха во многих делах. Вы настойчивы, не отступаете перед преградами, стараетесь добиться своего, как бы ни складывались обстоятельства. Это производит хорошее впечатление на окружающих, многие предлагают вам помощь. Вы легко находите общий язык с очень разными людьми, можете подружиться с теми, кого видите впервые. Не исключены удачные совпадения. Благодаря им могут решиться финансовые проблемы, которые тревожили вас в последнее время. Вторая половина дня подходит для покупок; вы безошибочно выбираете вещи, которые долго будут радовать.
Стрелец
Подходящий день для решения сложных вопросов. Вам удается разобраться в неоднозначных ситуациях, собрать информацию и сделать правильные выводы. В первой половине дня удастся справиться с важными рабочими задачами, добиться результатов, превосходящих все ожидания. Не стесняйтесь привлекать к себе внимание, рассказывать об успехах и достижениях – это действительно всем интересно. Возможны необычные знакомства, встречи с людьми, у которых вы сможете многому научиться. Близкие радуют хорошими новостями, делают предложения, от которых не хочется отказываться.
Козерог
Легкий приятный день, интересный и вдохновляющий. Неожиданные события поднимают настроение, удачные совпадения наталкивают на интересные мысли. Встречи с давними друзьями радуют: находится масса тем для разговора, появляются общие планы, которые хочется реализовать немедленно. Вам во многом везет. Особенно это заметно в сфере финансов: вероятны неожиданные денежные поступления, удачные сделки и покупки. Но и в личных отношениях сильно влияние позитивных тенденций, вас ждут приятные романтические сюрпризы.
Водолей
Подходящий день для работы и деловых переговоров. Вы отлично справляетесь с тем, что раньше не получалось, быстро решаете сложные задачи. Удается положить конец давним разногласиям с коллегами, договориться о совместных действиях с новыми партнерами. При благоприятном стечении обстоятельств возможен карьерный рост. С близкими можно обсудить важные вопросы. Даже если возникнут какие-то разногласия, быстро удастся найти решение, которое понравится всем. Во второй половине дня вероятны встречи со старыми знакомыми, друзьями детства и юности. Общение окажется очень приятным.
Рыбы
Едва ли первая половина дня обойдется без мелких недоразумений, неудачных совпадений. Но принимать их близко к сердцу не стоит. Удается избежать серьезных проблем, вовремя заметить и исправить ошибки. Со временем влияние позитивных тенденций усиливается, вы чувствуете себя гораздо увереннее и спокойнее. Вторая половина дня - отличное время для того, чтобы отдохнуть и отвлечься от дел. Можно вернуться к давнему хобби или заняться чем-то совершенно новым; в любом случае вы получите массу позитивных эмоций.