ГОРОСКОП НА 13 ЯНВАРЯ У Раков яркий и вдохновляющий день, а Рыбы смогут вернуться к давнему хобби

Едва ли удастся избежать разногласий. Возникать они могут из-за пустяков, на которые в другое время никто не обратил бы внимания. Лучше отложить обсуждение серьезных вопросов, поскольку сегодня едва ли удастся спокойно договориться обо всем.

Овен

Подходящий день для деловых переговоров. Удается произвести хорошее впечатление на людей, которые прежде ничего о вас не знали. О своих планах вы рассказываете так, что все немедленно начинают верить в их успех. Найти помощников для осуществления задуманного будет нетрудно. Вероятны необычные предложения. Часто их делают люди, с которыми вы прежде вместе работали или занимались какими-то общими творческими проектами. В таких случаях можно соглашаться без долгих раздумий. Вечер обещает приятные сюрпризы и хорошие новости, касающиеся очень дорогого вам человека.

Телец

Благоприятный день для деловых переговоров, обсуждения вопросов, касающихся работы и бизнеса. Вас внимательно слушают даже те, кто прежде интересовался исключительно собственной точкой зрения; можно найти новых союзников, в том числе очень влиятельных. Вы отлично ладите с близкими. Интуиция помогает догадаться о желаниях дорогих вам людей, подсказывает, что нужно предпринять, чтобы они сбылись. Становится ясно, как решить семейные проблемы, в последнее время огорчавшие всех. Вторая половина дня подходит для того, чтобы планировать поездки, покупать все необходимое.

Близнецы