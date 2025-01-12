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ВИДЕО Участник Евровидения Käärijä заглянул в караоке-бар в Таллинне: публика не сразу поняла, что на сцене не случайный финн

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Käärijä.
Käärijä. Фото: Mihkel Maripuu

В субботу Käärijä, представлявший Финляндию на Евровидении, посетил караоке-бар в Старом городе Таллинна. «На экране не высветили его имя, и людям понадобилось полпесни, чтобы понять, что на сцене настоящий артист», - рассказывает Вивиан, которой удалось перекинуться с ним парой слов.

«Тот момент в караоке, когда публика не понимает, что на сцене оригинальный исполнитель, а не случайный финн», - пишет певица Вивиан Тераль в своем последнем видео в TikTok.

На видео, опубликованном в TikTok, видно, как Käärijä поднимается на сцену караоке-бара Shamrock в Старом городе Таллинна и исполняет свою песню для Евровидения Cha Cha Cha.

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