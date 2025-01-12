Пассажир, возвращавшийся домой из Милана, рассказал, что самолет уже приближался к Таллиннскому аэропорту, но внезапно развернулся и приземлился в Риге. «После этого никаких сообщений больше не поступало, и в аэропорту помощи тоже не предложили», - поделился путешественник, которому пришлось самостоятельно организовывать возвращение домой.
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Самолет Ryanair вместо Таллинна приземлился в Риге: «Помощь не предоставили, сказали разобраться самим»
В субботу, 11 января, в 20:05 самолет Ryanair из Милана должен был приземлиться в Таллиннском аэропорту. Однако рейс развернули, и самолет сел в Риге в 20:35.