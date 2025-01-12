Самолет Ryanair вместо Таллинна приземлился в Риге: «Помощь не предоставили, сказали разобраться самим»

В субботу, 11 января, в 20:05 самолет Ryanair из Милана должен был приземлиться в Таллиннском аэропорту. Однако рейс развернули, и самолет сел в Риге в 20:35.

По словам пассажира, находившегося на борту, причиной посадки был назван снег, но он отметил, что все остальные рейсы в Таллинн приземлялись как обычно. «Пассажирам не оказали никакой помощи в Риге. Было сказано только, что из-за отсутствия автобуса для доставки в Таллинн придется разбираться самим», - рассказал разочарованный пассажир.