Вс, 12.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Самолет Ryanair вместо Таллинна приземлился в Риге: «Помощь не предоставили, сказали разобраться самим»

Перевод: Елизавета Лынник
Copy
Самолет Ryanair. Фото иллюстративное.
Самолет Ryanair. Фото иллюстративное. Фото: frank333/Shutterstock

Пассажир, возвращавшийся домой из Милана, рассказал, что самолет уже приближался к Таллиннскому аэропорту, но внезапно развернулся и приземлился в Риге. «После этого никаких сообщений больше не поступало, и в аэропорту помощи тоже не предложили», - поделился путешественник, которому пришлось самостоятельно организовывать возвращение домой.

В субботу, 11 января, в 20:05 самолет Ryanair из Милана должен был приземлиться в Таллиннском аэропорту. Однако рейс развернули, и самолет сел в Риге в 20:35.

По словам пассажира, находившегося на борту, причиной посадки был назван снег, но он отметил, что все остальные рейсы в Таллинн приземлялись как обычно. «Пассажирам не оказали никакой помощи в Риге. Было сказано только, что из-за отсутствия автобуса для доставки в Таллинн придется разбираться самим», - рассказал разочарованный пассажир.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх