Лучший эстонский канатоходец Яан Роозе вновь доказал, что нет ничего невозможного. Вчера, 11 января, всемирно известному спортсмену исполнилось 33 года. Свой день рождения он решил отпраздновать необычным способом.
ДУХ ЗАХВАТЫВАЕТ! ⟩ Экстремал Яан Роозе прошел по стропе между Эмиратскими башнями в Дубае
Выступление Роозе стало частью крупнейшего в мире мероприятия для инфлюенсеров. Выполняя трюк, Роозе бросил вызов гравитации и развлекал зрителей смелыми движениями. Эстонский канатоходец не только передвигался по стропе, но и лежал на ней и даже висел вверх ногами.
В аккаунте Red Bull UAE было выставлено это видео с подписью: «Боязнь высоты не входит в словарь Яана. Слэклайн между Эмиратскими башнями в Дубае».
«Яан - машина!!! Это безумие, как всегда! Ты сумасшедший!» - написал пользователь.
«При просмотре, уже начинают трястись колени», - добавил кто-то.
«Браво, чемпион!» - похвалил спортсмена комментатор на итальянском языке.
Это не первый раз, когда спортсмен бросает вызов гравитации. Летом прошлого года он прошел по стропе длиной в 3600 метров между материковой частью Италии и островом Сицилия, преодолев дистанцию почти за три часа.
К сожалению, примерно за 100 метров до конца трюка он потерял равновесие. А прошлой зимой Яан стал первым в мире человеком, который проскользил по натянутой стропе над обледеневшим водопадом Валасте.