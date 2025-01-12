Анна Седокова возвращается к выступлениям после смерти Яниса Тиммы

По данным СМИ, Седокова уже начала принимать заказы на проведение частных и публичных мероприятий. За 40-минутное выступление она просит 1,5 миллиона рублей (с дополнительными 10% при безналичном расчете). При этом она запрашивает охрану, чтобы свободно передвигаться во время пребывания в городе.

Кроме того, требования Анны включают гримерку с элитным алкоголем: по бутылке шампанского Moët & Chandon, коньяка Hennessy (0,5 л) и виски Macallan (0,5 л), которые допускается заменить другими марками такого же уровня. По какой-то причине Седоковой также необходимо предоставить портрет Юрия Лозы и плоский глобус.

Впрочем, за отсутствие портрета, как сообщается, Анна не планирует штрафовать организаторов - это якобы лишь пункт для проверки внимания заказчиков. К тому же, по словам представителя певицы, она и так на все выступления возит с собой личный портрет маэстро.

Совсем другое дело, если бывшей участнице «ВИА Гры» не предоставят визажиста и парикмахера - тогда выступление может быть отменено или же заказчику придется оплатить до 150 тысяч рублей штрафа. По данным СМИ, Анна также требует согласовывать с ней рекламу её концертов и артистов, с которыми предлагается выйти на одну сцену. Отдельно с PR-менеджером Анны обговаривается съемка со звездой.

После случившейся трагедии Седокова подверглась жесткой критике в сети. Многие начали обвинять ее в том, что она сначала разрушила карьеру Тиммы, а потом бросила его. Недавно сестра Тиммы, Лельде Жандецка, рассказала, что певица пыталась получить деньги баскетболиста, обратившись в банк. Тем временем в Латвии возбудили уголовное дело по факту насильственной смерти Яниса.