Вс, 12.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Анна Седокова возвращается к выступлениям после смерти Яниса Тиммы

Copy
Анна Седокова
Анна Седокова Фото: Instagram

42-летняя Анна Седокова меньше чем через месяц после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, которому было 32 года, начала планировать возвращение на сцену.

По данным СМИ, Седокова уже начала принимать заказы на проведение частных и публичных мероприятий. За 40-минутное выступление она просит 1,5 миллиона рублей (с дополнительными 10% при безналичном расчете). При этом она запрашивает охрану, чтобы свободно передвигаться во время пребывания в городе.

Кроме того, требования Анны включают гримерку с элитным алкоголем: по бутылке шампанского Moët & Chandon, коньяка Hennessy (0,5 л) и виски Macallan (0,5 л), которые допускается заменить другими марками такого же уровня. По какой-то причине Седоковой также необходимо предоставить портрет Юрия Лозы и плоский глобус.

Впрочем, за отсутствие портрета, как сообщается, Анна не планирует штрафовать организаторов - это якобы лишь пункт для проверки внимания заказчиков. К тому же, по словам представителя певицы, она и так на все выступления возит с собой личный портрет маэстро.

Совсем другое дело, если бывшей участнице «ВИА Гры» не предоставят визажиста и парикмахера - тогда выступление может быть отменено или же заказчику придется оплатить до 150 тысяч рублей штрафа. По данным СМИ, Анна также требует согласовывать с ней рекламу её концертов и артистов, с которыми предлагается выйти на одну сцену. Отдельно с PR-менеджером Анны обговаривается съемка со звездой.

После случившейся трагедии Седокова подверглась жесткой критике в сети. Многие начали обвинять ее в том, что она сначала разрушила карьеру Тиммы, а потом бросила его. Недавно сестра Тиммы, Лельде Жандецка, рассказала, что певица пыталась получить деньги баскетболиста, обратившись в банк. Тем временем в Латвии возбудили уголовное дело по факту насильственной смерти Яниса.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх