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Путешественница из Эстонии вспоминает пережитое кораблекрушение в Кении: «В тот момент я поняла, что это конец»

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Фото статьи
Фото: Ekraanitõmmis saatest.

Журналист Керту Юккум рассказала о своих путешествиях в передаче ETV Hommik Anuga. Желание ценить все, что предлагает жизнь, побуждает ее отправляться в экстремальные поездки. «Наша жизнь слишком хороша, у нас слишком много всего, и мы давно перестали это ценить», - говорит Юккум.

В передаче Hommik Anuga Керту Юккум, которая называет себя зависимой от путешествий и стремится объехать весь мир, рассказала о своих приключениях. Сразу после записи программы она отправилась в Марокко, которое станет ее восьмидесятой страной.

Юккум не привлекают туристические достопримечательности - она ищет подлинный опыт, хочет увидеть настоящую жизнь и людей. Для этого нужно отходить от проторенных троп, что иногда связано с рисками. «Если ничего не случается, то и вспомнить нечего», - замечает она.

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