Путешественница из Эстонии вспоминает пережитое кораблекрушение в Кении: «В тот момент я поняла, что это конец»

Журналист Керту Юккум рассказала о своих путешествиях в передаче ETV Hommik Anuga. Желание ценить все, что предлагает жизнь, побуждает ее отправляться в экстремальные поездки. «Наша жизнь слишком хороша, у нас слишком много всего, и мы давно перестали это ценить», - говорит Юккум.
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В передаче Hommik Anuga Керту Юккум, которая называет себя зависимой от путешествий и стремится объехать весь мир, рассказала о своих приключениях. Сразу после записи программы она отправилась в Марокко, которое станет ее восьмидесятой страной.