Путешественница из Эстонии вспоминает пережитое кораблекрушение в Кении: «В тот момент я поняла, что это конец»

Журналист Керту Юккум рассказала о своих путешествиях в передаче ETV Hommik Anuga. Желание ценить все, что предлагает жизнь, побуждает ее отправляться в экстремальные поездки. «Наша жизнь слишком хороша, у нас слишком много всего, и мы давно перестали это ценить», - говорит Юккум.