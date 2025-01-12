Отец Тома Холланда подтвердил помолвку сына и Зендеи: «Распланировал абсолютно все»

Хотя сами влюбленные не спешат признаваться, что перешли на новый этап в отношениях, но родной человек знаменитости не может молчать о радостной новости.

Как известно, первые слухи о помолвке актрисы, известной по картинам «Дюна», «Человек-паук» и «Эйфория» распространились после церемонии вручения премии «Золотой глобус-2025». Тогда Зендея подогрела сплетни, позируя на красной дорожке с роскошным кольцом на безымянном пальце.

На этот раз, пишет издание People, о помолвке звезд высказался и Холланд-старший. В своем небольшом блоге на платформе Patreon юморист поделился, что его сын тщательно готовился к предложению. Он знал, когда и где оно состоится и подготовил речь к любимой. А также Том заранее попросил разрешения на помолвку у отца избранницы.

«Том невероятно долго готовился. Он не только приобрел кольцо, но и поговорил с отцом Зендеи, Казембе Аджаму Коулманом, и получил разрешение сделать предложение своей дочери. Том распланировал абсолютно все: когда, где, как, что сказать, что надеть», - рассказал Доминик.

Комик указал, что у Холланда кардинально другое отношение к браку и предложению, от того, которое было у него в молодости. В частности, он вспомнил, что много лет назад плохо подготовился к помолвке с матерью знаменитости - Никки Холланд. Доминик признался, что не относился к этому настолько серьезно.

К слову, Том и Зендея познакомилась на съемочной площадке фильма «​Человек-паук: Возвращение домой» 2017 года. Спустя пять лет после съемок актеры официально подтвердили свои отношения. Сейчас они уже находятся в отношениях восемь лет.