НАЛЕТАЙ! Известный музыкальный продюсер продает свой надежный автомобиль по хорошей цене

Внедорожник Jeep Grand Cherokee с черным кожаным салоном - полноприводный и очень просторный. Джип Свена 2012 года выпуска стоит 8 700 евро, но сейчас вы можете приобрести его со скидкой за 7 900 евро.

Недавно музыкальный продюсер выставил автомобиль на продажу в Facebook, где написал, что уже давно ездит на приличной машине, а при желании может и по бездорожью. «Удобный компаньон для путешествий, а также очень практичное транспортное средство», - пишет Лыхмус.

Посмотреть автомобиль, выставленный на продажу, можно ЗДЕСЬ.

Фото: Kuvatõmmis Auto24.ee lehelt.

В объявлении, опубликованном на сайте Auto24.ee, Лыхмус пишет, что автомобиль был куплен в дилерском центре и регулярно обслуживался.

«Автомобиль - хороший компаньон и прослужил долго, хотя износ, вызванный течением времени, должен учитываться покупателем внедорожника», - пишет Лыхмус. «Идеальный зимний автомобиль!»