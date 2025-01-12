То, чего не афишируют: что происходит, когда на круизном лайнере умирает человек

В том числе смерти кого-то из пассажиров или экипажа. Как пишет Independent, большинство крупных судов даже имеют собственный маленький морг для временного хранения умерших.

Смерть на борту лайнера может произойти как по естественным причинам, так и в результате несчастного случая или даже убийства. При любых обстоятельствах задачей экипажа является сделать все возможное, чтобы эта трагедия не испортила отдых остальных нескольких сотен или даже тысяч пассажиров, которые заплатили большие деньги за круиз.

К счастью, смерти на круизных лайнерах случаются совсем нечасто. Исследование, опубликованное в Международном журнале медицины путешествий и глобального здоровья, зафиксировало, что в период с 2000 по 2019 год на 78 океанских и речных круизных маршрутах, которые попали в выборку, умерли 623 человека. Из них, 89% были пассажирами, а остальные - членами экипажа. Основные причины смертей - падение за борт или на нижнюю палубу, сердечные приступы и самоубийство.

Несмотря на то, что около 30 миллионов человек ежегодно отправляются в круиз, указанное количество смертей действительно является мизерным. Но, когда трагедия таки происходит, экипаж имеет четкий алгоритм действий.

На борту круизных судов всегда присутствует по крайней мере один медицинский работник и есть оборудованный медпункт. Медик должен осмотреть тело, а экипаж - сообщить спутникам умершего о его смерти. Если человек путешествовал в одиночестве, экипаж попытается связаться с его родственниками на суше.