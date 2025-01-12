В Рапламаа перед зданием завода обнаружили мертвую рысь

В публикации на своем сайте они сообщили, что местные охотники уведомили об этом находке также Департамент окружающей среды.

Охотники из Хаймре, которые приехали осмотреть тело, установили, что животное страдало от явных симптомов тяжелой болезни: рысь была заражена чесоткой и сильно истощена. Предполагается, что рысь могла заразиться от енотовидной собаки, больной чесоткой, поскольку это заболевание широко распространено среди лисиц и енотовидных собак.

Что такое чесотка, и лечится ли она?

Чесоткой заразиться очень легко. Это паразитарное заболевание вызывается микроскопическим клещом Sarcoptes scabiei, размером около 0,2 миллиметра, невидимым для человеческого глаза. Болезнь передается в основном через прямой контакт с зараженным животным. Клещи не погибают даже при холодной погоде и могут оставаться жизнеспособными до недели.

Лечение чесотки у диких животных не проводится, поскольку лечение зависит от конкретного животного. Продолжительность и тяжесть заболевания зависят от устойчивости зараженного животного. Чаще всего болеют больные, истощенные или ослабленные особи. Если паразитов на теле животного слишком много, это может привести к его быстрой гибели.

По словам пресс-секретаря Союза охотников Эстонии (EJS) Андры Хамбург, рыси обычно не заболевают настолько серьезно. «Скорее, заражение чесоткой у рысей - это редкий случай», - комментирует Хамбург.

Руководитель проектов EJS Пеэтер Хуссар подчеркнул, что для человека это заболевание не представляет прямой опасности. Однако оно может угрожать собакам, особенно охотничьим. «Для охотничьих собак заражение вполне возможно, и такие случаи уже были, но их успешно лечат», - добавляет Хуссар.