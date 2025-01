Донор спермы предоставляет услуги как дистанционного, так и личного оплодотворения женщинам, испытывающим трудности с зачатием. Услуги Горди бесплатны, и он призывает заинтересованных женщин связаться с ним через Instagram, сообщает New York Post. У него также есть веб-сайт под названием Be Pregnant Now («Стань беременной сейчас»). «Мне нравится, что я помог этим женщинам создать семьи, хотя они думали, что это невозможно», - заявил уроженец Лос-Анджелеса.