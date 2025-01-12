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ВИДЕО «Можешь себе представить такое на улицах Таллинна?» Эстонская теледива попала в неприятную ситуацию за границей

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis Instagramist

Эстонская теледива Эда-Лийс Канн показала в Instagram новостной программы Kanal 2 необычное состояние тротуаров на грузинском горнолыжном курорте. Некоторые жители Эстонии отметили, что ситуация в Таллинне не сильно отличается.

На странице передачи Reporter в Instagram опубликованы два видеоролика о поездке Эды-Лийс в Грузию. В первом она демонстрирует свои навыки катания на лыжах. «Reporter наконец-то добрался до Грузии!» - объявила она в видео и добавила с восторгом: «Как же здесь прекрасно!»

Во втором видео теледива показала тротуары возле горнолыжного курорта, которые местами вызвали у нее улыбку.

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