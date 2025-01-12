«Мы едем на Евровидение», - заявил финалист конкурса Eesti Laul Томми Кэш в шоу на канале Track Star в TikTok, добавив, что жители Эстонии сейчас больше всего слушают именно его песню «Espresso Macchiato», с которой он планирует одержать победу на конкурсе.
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ВИДЕО ⟩ «Мы едем на Евровидение!» Томми Кэш похвастался победой на Eesti Laul на улице Нью-Йорка
В видео с отгадыванием известных музыкантов ведущий Джек Койн попросил Томми Кэша представиться. Рэпер назвал свое имя и добавил, что он родом из столицы Эстонии - Таллинна.