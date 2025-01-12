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ВИДЕО «Мы едем на Евровидение!» Томми Кэш похвастался победой на Eesti Laul на улице Нью-Йорка

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Фото статьи
Фото: Kuvatõmmis TikToki videost

«Мы едем на Евровидение», - заявил финалист конкурса Eesti Laul Томми Кэш в шоу на канале Track Star в TikTok, добавив, что жители Эстонии сейчас больше всего слушают именно его песню «Espresso Macchiato», с которой он планирует одержать победу на конкурсе.

В видео с отгадыванием известных музыкантов ведущий Джек Койн попросил Томми Кэша представиться. Рэпер назвал свое имя и добавил, что он родом из столицы Эстонии - Таллинна.

«Какую музыку там слушают? Международную? Или много эстонской?» - поинтересовался ведущий.

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