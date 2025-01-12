ВИДЕО «Мы едем на Евровидение!» Томми Кэш похвастался победой на Eesti Laul на улице Нью-Йорка

«Мы едем на Евровидение», - заявил финалист конкурса Eesti Laul Томми Кэш в шоу на канале Track Star в TikTok, добавив, что жители Эстонии сейчас больше всего слушают именно его песню «Espresso Macchiato», с которой он планирует одержать победу на конкурсе.