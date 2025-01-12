Вчера в последний путь проводили президента Арнольда Рюйтеля. Прощание с ним в концертном зале «Эстония» было организовано с той же достойной простотой, которая характеризовала его самого. Все можно описать всего несколькими словами: просто, красиво и до слез трогательно.
Известная эстонская журналистка: «В груди президента Рюйтеля билось сердце рыцаря»
За десять минут до торжественного начала в концертном зале «Эстония» царят тишина и спокойствие.
Жена Арнольда Рюйтеля, Ингрид Рюйтель, входит в зал под руки родственников, как подобает королеве, и занимает место в первом ряду, ближе всего к гробу мужа. На голове у госпожи Рюйтель черная шляпа, и только на снимке ее лицо видно крупным планом. Нет ни драматического плача, ни слез...
Однако оно словно излучает невидимую боль... Такую душераздирающую боль, которую может почувствовать только сама женщина, прожившая рядом с Арнольдом Рюйтелем почти 70 лет. Какую боль может испытывать человек, когда после стольких лет совместной жизни тот, кто был рядом, уходит, наверное, в тот день понимала только она одна.
Я сижу в предпоследнем ряду балкона. Я не близкий знакомый или родственник президента Рюйтеля. Я всего лишь простой журналист, который попал на это важное мероприятие ввиду своей работы.
Но когда заиграла мелодия Хейно Эллера, слезы против воли покатились по моим щекам. Мне даже стало неловко: кто я такая, чтобы так горько плакать на похоронах президента Рюйтеля, чужого мне человека? Но затем меня осенило: ведь президент Рюйтель в какой-то степени принадлежал всем нам.
Неописуемая простота
В этом зале каждый погружен в свои мысли. Под эту красивую музыку вспоминаются личные встречи с президентом Рюйтелем.
Это было около десяти лет назад. Я пришла в гости к Рюйтелям перед Рождеством в их дом в Нымме, чтобы снять репортаж для новостей TV3. Я тогда даже удивилась, что жена бывшего президента не отвергла мою идею и так радушно приняла меня в своем доме.
Тогда Рюйтели еще жили в старом доме, и вход был через заднюю дверь, ведущую в скромную комнату, где Ингрид и Арнольд проводили большую часть времени.
Помню, что, идя к ним в гости, я испытывала волнение. Все-таки это президент и очень достойная пара! Несколько раз я терялась в своих вопросах, думая, что ни один из них не подходит.
Но стоило войти в дом, как меня охватила та самая неописуемая простота Рюйтелей. Ингрид заваривала кофе и делала пирог. Президент Рюйтель, позволив жене заниматься ее делами, вежливо поприветствовал меня и сел в удобное кресло. Большую часть времени мы беседовали с госпожой Рюйтель, но время от времени господин Рюйтель вставлял мудрые замечания.
Я уже не помню, что именно он говорил, но помню его мягкий, негромкий тон, с которым он обращался к жене и ко мне. Это было что-то такое неуловимое, что до сих пор живо в моей памяти.
Дома Арнольд Рюйтель был так же прост, как любой из нас, но в то же время в нем была прямая уверенность. Как бывший президент сам говорил в одном из интервью, он пронес через жизнь общечеловеческие ценности, которые унаследовал от своего отца.
Таких ценностей, на мой взгляд, в последнее время становится все меньше у жителей Эстонии. Мне кажется, что эстонцы, добившиеся сегодня успеха, становятся какими-то высокомерными и самодовольными.
Господин Рюйтель же был настоящим человеком старой школы. Его рукопожатие было теплым и твердым, спина прямая, взгляд проницательный. Он умел вызывать уважение даже у молодежи, даже если они еще не до конца понимали его заслуги.
Так и я, сидя сегодня в зале с высокими потолками концертного зала «Эстония», задумалась. Мои мысли унесли меня в своего рода путешествие… Но это путешествие стало возможным благодаря тому, что государственные похороны президента Рюйтеля были организованы до мельчайших деталей. Все эти невероятно красивые музыкальные произведения и речи были объединены в трогательное, человечное и ненавязчиво торжественное мероприятие.
Президент Рюйтель был человеком, который избегал скандалов, умел утверждать себя без крика и в чьей груди билось сердце рыцаря.
Спасибо тебе, президент Рюйтель, за все, что ты сделал для нашего маленького эстонского государства!