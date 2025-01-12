Известная эстонская журналистка: «В груди президента Рюйтеля билось сердце рыцаря»

За десять минут до торжественного начала в концертном зале «Эстония» царят тишина и спокойствие.

Жена Арнольда Рюйтеля, Ингрид Рюйтель, входит в зал под руки родственников, как подобает королеве, и занимает место в первом ряду, ближе всего к гробу мужа. На голове у госпожи Рюйтель черная шляпа, и только на снимке ее лицо видно крупным планом. Нет ни драматического плача, ни слез...

Однако оно словно излучает невидимую боль... Такую душераздирающую боль, которую может почувствовать только сама женщина, прожившая рядом с Арнольдом Рюйтелем почти 70 лет. Какую боль может испытывать человек, когда после стольких лет совместной жизни тот, кто был рядом, уходит, наверное, в тот день понимала только она одна.

Церемония прощания с президентом Арнольдом Рюйтелем в концертном зале «Эстония». Фото: Eero Vabamägi

Я сижу в предпоследнем ряду балкона. Я не близкий знакомый или родственник президента Рюйтеля. Я всего лишь простой журналист, который попал на это важное мероприятие ввиду своей работы.

Но когда заиграла мелодия Хейно Эллера, слезы против воли покатились по моим щекам. Мне даже стало неловко: кто я такая, чтобы так горько плакать на похоронах президента Рюйтеля, чужого мне человека? Но затем меня осенило: ведь президент Рюйтель в какой-то степени принадлежал всем нам.

Неописуемая простота

В этом зале каждый погружен в свои мысли. Под эту красивую музыку вспоминаются личные встречи с президентом Рюйтелем.