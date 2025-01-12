Беременная эстонская спортсменка опубликовала трогательный снимок

Одна из самых успешных спортсменок в истории Эстонии, Эпп Мяэ, 9 января объявила о завершении своей спортивной карьеры. Однако, наряду с грустной новостью для фанатов спорта, Мяэ сообщила радостную новость: она ждет ребенка!

Теперь Мяэ поделилась в своем Instagram трогательным моментом, связанным с ожиданием малыша. На фотографии Эпп Мяэ сидит в обьятиях своего спутника жизни. Бывшая спортсменка показывает на камеру снимки, сделанные во время УЗИ. Стало известно, что у пары летом родится сын.

Издание Elu24 пыталось выяснить информацию о возлюбленном Мяэ в 2022 году. «К сожалению, я не хочу обсуждать свою личную жизнь в прессе», - ответила она тогда.

Мяэ вместе со своим партнером ранее появлялась на церемонии награждения «Звезды спортивного года 2021».

Эпп Мяэ со спутником. Фото: Konstantin Sednev