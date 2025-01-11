СТРАШНАЯ МЕСТЬ Работницу отеля на популярном испанском курорте обвиняют в попытке отравить туристов

Работницу отеля на популярном испанском курорте Коста-дель-Соль обвинили в попытке отравить туристов, вылив отбеливатель в еду на шведском столе.

Полиция и прокуратура утверждают, что таким образом 50-летняя женщина, работавшая официанткой, хотела отомстить за то, что ее рабочий контракт в отеле не продлили, пишет The Mirror.

Отмечается, что двое гостей якобы увидели как она выливала желтоватую жидкость на поднос с фруктами и йогуртом, после чего они сразу же обратились к администратору зала.

Сама женщина отрицала все обвинения, хотя, по сообщениям местных СМИ, экспертиза обнаружила наличие химикатов в собранных образцах еды.

Хотя инцидент произошел еще 31 мая 2023 года, широко известно о нем стало только в начале января 2025 года после подтверждения того, что прокуроры добиваются тюремного заключения для обвиняемой женщины - ей грозит от двух до шести лет за решеткой.

Государственные обвинители утверждают, что подозреваемая действовала из мести после того, как ранее в тот же день ей сообщили, что ее трудовой контракт не будет продлен.

В предварительном обвинительном заключении также упоминается другой инцидент, произошедший пятью днями ранее, 26 мая 2023 года, когда работница отеля якобы вылила отбеливатель в бутылку молока в баре заведения, которой пользовались ее коллеги, но не гости.