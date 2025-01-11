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«ЗАКРОЙ РОТ!» Водитель автобуса в Харьюмаа использует телефон за рулем и игнорирует замечания пассажирки

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Фото статьи
Фото: Kaader TikToki videost

В социальных сетях распространяется видео, на котором водитель автобуса в Харьюмаа использует смартфон во время поездки. «С этим водителем уже была проведена предварительная беседа. В начале недели мы продолжим разбор этого инцидента», - комментирует представитель компании Sebe, осуждая данное нарушение.

«Пожалуйста, уберите телефон во время поездки», - говорит пассажирка, находившаяся в передней части автобуса, обращаясь к водителю. Она повторяет свою просьбу, но водителя, похоже, не волнуют замечания женщины. Водитель отвечает, чтобы она заткнул рот!

В конце видео женщина фиксирует время и номерной знак уезжающего автобуса. «Водитель пользуется телефоном во время поездки и говорит "закрой рот", когда я прошу его убрать телефон», - говорится в описании видео. Менее чем за день этот ролик в TikTok просмотрели более 100 000 пользователей.

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