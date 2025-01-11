В социальных сетях распространяется видео, на котором водитель автобуса в Харьюмаа использует смартфон во время поездки. «С этим водителем уже была проведена предварительная беседа. В начале недели мы продолжим разбор этого инцидента», - комментирует представитель компании Sebe, осуждая данное нарушение.
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«ЗАКРОЙ РОТ!» ⟩ Водитель автобуса в Харьюмаа использует телефон за рулем и игнорирует замечания пассажирки
«Пожалуйста, уберите телефон во время поездки», - говорит пассажирка, находившаяся в передней части автобуса, обращаясь к водителю. Она повторяет свою просьбу, но водителя, похоже, не волнуют замечания женщины. Водитель отвечает, чтобы она заткнул рот!