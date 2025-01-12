ГОРОСКОП НА 12 ЯНВАРЯ Какие сюрпризы и испытания приготовил этот день для разных знаков Зодиака

Весы

Не упустите возможность показать себя с лучшей стороны. Это отличный день для того, чтобы продемонстрировать свои таланты, поделиться отличными идеями, рассказать о планах. Вас внимательно выслушают даже те, кто прежде интересовался только собственными делами. Можно найти новых союзников и друзей. Не все сегодня идет по плану, но вы сохраняете спокойствие, не нервничаете по пустякам. Пока другие пребывают в сомнениях, вы принимаете верные решения и воплощаете их в жизнь. Удается оставить позади давних соперников.

Скорпион

День важных разговоров. Можно обсуждать серьезные вопросы: вы наверняка найдете тех, кто поможет в их решении. Деловые переговоры порой проходят напряженно, но вам удается убедить всех в своей правоте, заручиться поддержкой влиятельных людей. Полезно проявлять инициативу в работе. Близкие не всегда сразу понимают вас правильно, иногда даже самые простые вещи приходится объяснять не один раз. Но вы не сердитесь и не раздражаетесь, сохраняете миролюбивый настрой. Это всем очень нравится, многие хотят познакомиться поближе, подружиться.

Стрелец