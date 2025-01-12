Благоприятный день, вероятны перемены к лучшему в романтических отношениях: они становятся более глубокими, теплыми и доверительными. Некоторым удается разобраться в собственных чувствах и желаниях; после этого и понять другого человека гораздо проще.
ГОРОСКОП НА 12 ЯНВАРЯ ⟩ Какие сюрпризы и испытания приготовил этот день для разных знаков Зодиака
Овен
Благодаря необычному взгляду на вещи вы отлично справляетесь с тем, что не получилось у других, добиваетесь отличных результатов в сложных делах. Привычная работа не кажется сложной и утомительной, вы хорошо справляетесь с нею. Появляются новые задачи; решая их, вы многому научитесь. День подходит для посещения государственных организаций, оформления документов, составления официальных запросов. Во второй половине дня возможны удивительные встречи, знакомства, которые произведут на вас сильное впечатление.
Телец
День приносит хорошие новости. Они могут касаться лично вас или кого-то из близких людей, но в любом случае способны повлиять на ваши планы. Какие-то поездки и встречи нужно будет перенести, чтобы сосредоточиться на решении актуальных вопросов. Но вместе с новыми заботами появляются и новые возможности; это радует. Радует общение со старыми друзьями, да и люди, с которыми вы познакомились совсем недавно, часто находят способ поднять вам настроение. Удачно складываются поездки. Вдали от дома возможны удачные сделки, выгодные покупки.
Близнецы
Благоприятный день для важных разговоров, обсуждения серьезных вопросов. Даже если порой возникают разногласия, удается из извлечь из них пользу, найти лучшее из возможных решений. Вероятны приятные знакомства. У некоторых Близнецов сегодня появятся и новые союзники, и настоящие друзья. Вряд ли стоит рассчитывать на легкие победы: скорее всего, вам придется потрудиться для достижения цели. Решения, лежащие на поверхности, редко оказываются удачными, но вы не жалеете сил на то, чтобы добраться до истины.
Рак
Сегодня вы более вспыльчивы, чем обычно, часто идете на поводу у эмоций. Куда полезнее было бы сохранять самообладание, особенно когда дело касается чего-то важного. Взвешенные решения оказываются удачными, именно они дают шанс достичь того, к чему вы давно стремились. День подходит для творчества. Вы быстро добиваетесь успеха там, где можно дать волю фантазии, придумать что-то новое. Действовать по инструкции скучно, как и выполнять чужие распоряжения. Ярко проявляются лидерские качества, многие готовы следовать за вами.
Лев
День подходит для того, чтобы строить планы. Вы предусмотрительны, часто можете довольно точно предсказать, как будут развиваться события. Понятными становятся мотивы и истинные намерения других людей; едва ли кто-то сможет ввести вас в заблуждение, запутать. Удачно складываются поездки. Если близкие составят вам компанию, вы отлично проведете время в пути, получите массу позитивных эмоций. Но и путешествовать в одиночку неплохо: вы многому учитесь, узнаете то, что вскоре наверняка пригодится. Вероятны выгодные сделки.
Дева
Интересный плодотворный день, отлично подходящий для решения и привычных задач, и совершенно новых. Вы внимательны к деталям, это часто позволяет избежать ошибок, а также лишней суеты и путаницы. Советы редко оказываются полезными, а вот к подсказкам интуиции стоит прислушиваться внимательно. День благоприятен для общения. Вы отлично ладите с очень разными людьми, понимаете, чего они от вас ждут. Вероятно начало дружеских или романтических отношений. Вечер обещает приятные сюрпризы, неожиданные подарки.
Весы
Не упустите возможность показать себя с лучшей стороны. Это отличный день для того, чтобы продемонстрировать свои таланты, поделиться отличными идеями, рассказать о планах. Вас внимательно выслушают даже те, кто прежде интересовался только собственными делами. Можно найти новых союзников и друзей. Не все сегодня идет по плану, но вы сохраняете спокойствие, не нервничаете по пустякам. Пока другие пребывают в сомнениях, вы принимаете верные решения и воплощаете их в жизнь. Удается оставить позади давних соперников.
Скорпион
День важных разговоров. Можно обсуждать серьезные вопросы: вы наверняка найдете тех, кто поможет в их решении. Деловые переговоры порой проходят напряженно, но вам удается убедить всех в своей правоте, заручиться поддержкой влиятельных людей. Полезно проявлять инициативу в работе. Близкие не всегда сразу понимают вас правильно, иногда даже самые простые вещи приходится объяснять не один раз. Но вы не сердитесь и не раздражаетесь, сохраняете миролюбивый настрой. Это всем очень нравится, многие хотят познакомиться поближе, подружиться.
Стрелец
Благоприятный день для разговоров о делах, обсуждения рабочих планов. Союзников вы найдете без труда. Ваши идеи нравятся многим, наверняка найдутся люди, которые захотят помочь в осуществлении задуманного. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. Не исключены выгодные сделки. Возможны новые знакомства. Помните: первое впечатление может показался ложным, и не спешите доверять тем, кто почему-то вызывал симпатию. Стоит присмотреться к людям получше. Пройдет совсем немного времени, и вы поймете, что на уме у каждого.
Козерог
Благоприятный день для общения. Хорошо проходят деловые переговоры, встречи с друзьями оставляют самое приятное впечатление. Интуиция помогает найти подход к самым разным людям, быстро достичь взаимопонимания с теми, кого вы видите впервые. Возможны полезные знакомства. Удается произвести хорошее впечатление на людей, от которых многое зависит. День удачен с точки зрения финансов: вероятны денежные поступления, выгодные сделки. У некоторых Козерогов появляется возможность присоединиться к работе над каким-то перспективным проектом.
Водолей
Удачный день для работы. Быстро решаются многие сложные вопросы, вы справляетесь с тем, что не получилось у других. Можно обсудить с руководством перспективы развития вашей карьеры, становится ясно, куда двигаться дальше. Ваша целеустремленность на многих производит хорошее впечатление. Радует общение с друзьями: они приносят хорошие новости, делятся идеями, которые вызывают у вас неподдельный интерес. Могут измениться семейные планы. Вы найдете способ помочь родственникам, оказавшимся в сложной ситуации.
Рыбы
Стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции. Ее подсказки сегодня оказываются очень полезными, помогают избежать ошибок и опрометчивых поступков, принять верные решения. Возможны удачные совпадения, благодаря которым решатся рабочие проблемы, прежде ставившие вас в тупик. Вы склонны придавать большое значение мелочам, принимать близко к сердцу то, чего в другое время не заметили бы. К счастью, рядом есть люди, которые не позволят вам волноваться по пустякам, найдут способ поднять вам настроение, обрадовать и вдохновить.