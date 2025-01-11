ГАЛЕРЕЯ Cмотрите, какая яркая публика собралась на премьере фильма «Аврора» в Таллинне

Фильм рассказывает историю Авроры, дочери религиозного лидера, которая заводит отношения на стороне. Девушка старается всем угодить, но когда приходит время пышного празднования годовщины свадьбы, появляется незваный гость. Тайны начинают раскрываться в неподходящее время в неподходящем месте.