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ГАЛЕРЕЯ Cмотрите, какая яркая публика собралась на премьере фильма «Аврора» в Таллинне

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В пятницу вечером, 10 января, в кинотеатре Apollo прошла долгожданная премьера эстонского фильма «Аврора». Показ посетили местные знаменитости.

«Аврора» - художественный фильм Райна Толка и Андреса Маймика, в котором главную роль исполняет Маарья Йоханна Мяги.

Фильм рассказывает историю Авроры, дочери религиозного лидера, которая заводит отношения на стороне. Девушка старается всем угодить, но когда приходит время пышного празднования годовщины свадьбы, появляется незваный гость. Тайны начинают раскрываться в неподходящее время в неподходящем месте.

Съемки фильма проходили в Таллинне, Рапламаа, Тарту и Ида-Вирумаа.

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