ВИДЕО Юхан Партс вспоминает обеды с Арнольдом Рюйтелем: они были очень познавательными

На церемонию прощания с президентом Арнольдом Рюйтелем, которая проходит в концертном зале «Эстония», пришел и Юхан Партс. «Как политик, я больше всего научился у него спокойствию», - вспоминает Партс, который занимал пост премьер-министра в тот период, когда Рюйтель был президентом.