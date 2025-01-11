ВИДЕО Юхан Партс вспоминает обеды с Арнольдом Рюйтелем: они были очень познавательными

На церемонию прощания с президентом Арнольдом Рюйтелем, которая проходит в концертном зале «Эстония», пришел и Юхан Партс. «Как политик, я больше всего научился у него спокойствию», - вспоминает Партс, который занимал пост премьер-министра в тот период, когда Рюйтель был президентом.
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В субботу президента Арнольда Рюйтеля проводят в последний путь. Церемония прощания началась в 12:00 в концертном зале «Эстония». Среди приглашенных проститься с президентом пришел также Юхан Партс.