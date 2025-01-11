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ВИДЕО Юхан Партс вспоминает обеды с Арнольдом Рюйтелем: они были очень познавательными

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Фото статьи
Фото: Pilt videost

На церемонию прощания с президентом Арнольдом Рюйтелем, которая проходит в концертном зале «Эстония», пришел и Юхан Партс. «Как политик, я больше всего научился у него спокойствию», - вспоминает Партс, который занимал пост премьер-министра в тот период, когда Рюйтель был президентом.

В субботу президента Арнольда Рюйтеля проводят в последний путь. Церемония прощания началась в 12:00 в концертном зале «Эстония». Среди приглашенных проститься с президентом пришел также Юхан Партс.

Партс вспоминает, что, будучи премьер-министром, он регулярно обедал с президентом Рюйтелем. «Мы почти каждую неделю обедали вместе, и эти встречи были для меня очень запоминающимися и познавательными», - делится он.

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