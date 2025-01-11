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ФОТО Соперница принцессы Уэльской? Королева Дании блистает на приеме во дворце

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Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix

Королева Дании Мэри выглядела особенно элегантно, когда вместе с мужем, королем Фредериком, принимала участие в новогоднем приеме для офицеров вооруженных сил.

Мероприятие проходило во дворце Кристиансборг в Копенгагене. 52-летняя мать четверых детей Мэри выглядела очаровательно в блестящем сером платье с узором, начинающимся от талии и уходящим книзу.

Платье, созданное руками датского дизайнера Джули Фагерхольт (Julie Fagerholt), Мэри уже носила ранее, в том числе на дипломатическом приеме в 2023 году.

Ее 56-летний муж, король Фредерик, выглядел не менее элегантно в военной форме.

Фото статьи
Фото: AP/Scanpix
Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix
Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix
Фото статьи
Фото: SIPA/Scanpix
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