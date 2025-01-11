Королева Дании Мэри выглядела особенно элегантно, когда вместе с мужем, королем Фредериком, принимала участие в новогоднем приеме для офицеров вооруженных сил.
ФОТО ⟩ Соперница принцессы Уэльской? Королева Дании блистает на приеме во дворце
Мероприятие проходило во дворце Кристиансборг в Копенгагене. 52-летняя мать четверых детей Мэри выглядела очаровательно в блестящем сером платье с узором, начинающимся от талии и уходящим книзу.
Платье, созданное руками датского дизайнера Джули Фагерхольт (Julie Fagerholt), Мэри уже носила ранее, в том числе на дипломатическом приеме в 2023 году.
Ее 56-летний муж, король Фредерик, выглядел не менее элегантно в военной форме.