Самый дешевый способ обезопасить себя от падения: как сделать лестницу нескользкой зимой

Чтобы не поскользнуться и не упасть, нужно положить на каждую ступеньку одну вещь, пишет Noviydoctor.

Потребуется кусок наждачной бумаги с грубой зернистостью - Р40 и Р60. Он лучше всего обеспечивает сцепление с подошвой обуви. Надо разрезать бумагу на небольшие кусочки шириной от 5 до 7 сантиметров.

Далее нужно почистить лестницу от пыли, грязи и снега. Тогда клеим наждачную бумагу влагостойким клеем или двухсторонним скотчем. На каждую ступеньку нужно приклеить по два кусочка и хорошо закрепить края.

Если крыльцо деревянное - можно прибить наждачную бумагу скобами с помощью строительного степлера. Это надежно защитит от скольжения.