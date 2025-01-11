ФОТО И ВИДЕО Фанат Джеки Чана и оператор «Паразитов» снимают в Риге дорогое кино

С декабря 2024 по март 2025 года в Риге проходят съемки корейского шпионского боевика Humint. Жители столицы уже наблюдают в городе вывески на русском языке и интересуются, можно ли в Риге встретить звезд корейского кино.
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Работы по подготовке кинопроекта осуществляет латвийская компания Film Angels. Это уже пятое ее сотрудничество с Южной Кореей, в рамках которого в Латвию прибыло более 100 представителей корейской киноиндустрии.