Дочь Арнольда Рюйтеля: в момент смерти отца вдребезги разбился стакан

В субботу в Эстонии объявлен государственный день траура в память о президенте Арнольде Рюйтеле, который ушел из жизни в последний день прошедшего года.

«Для меня он просто мой отец», - пишет в социальных сетях дочь Арнольда и Ингрид Рюйтель, Марис Лейф.

«Поздно вечером 31 декабря, в канун Нового года, я получила очень печальное известие о том, что мой отец скончался в возрасте 96 лет», - вспоминает Марис.

Тем же вечером, незадолго до того, как она узнала о смерти отца, Марис неожиданно уронила с обеденного стола стакан. «Он разбился вдребезги на каменном полу - это произошло точно в тот момент, когда умер папа».

«Я сидела одна в своем небольшом домике в Испании, молилась и медитировала при свечах», - вспоминает Марис. - Очень живые воспоминания о детстве с отцом и последующих годах словно фильм проходили перед глазами и через сердце».

Марис пишет, что отец научил ее многому. «Слушать звуки природы в лесу, сидя на мостике у озера в полночь, что было удивительным природным опытом, и многим другим ценностям», - рассказывает дочь Рюйтеля.

«Я желаю своему отцу истины, покоя и света в мире душ. Душа не умирают. Она божественна и вечна», - пишет Марис.

11 января в Эстонии проходят государственные похороны президента Арнольда Рюйтеля, скончавшегося 31 декабря 2024 года. Прямую трансляцию можно смотреть ЗДЕСЬ.

Президент Арнольд Рюйтель скончался 31 декабря в возрасте 96 лет. Рюйтель был президентом Эстонии с 2001 по 2006 год, в это время Эстония вступила в Европейский союз и НАТО. Рюйтель также сыграл видную роль в формировании общественного мнения во время Поющей революции и, таким образом, в восстановлении независимости Эстонии в 1991 году.