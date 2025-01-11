Четыре опасных дня: первое полнолуние года бросит вызов трем знакам Зодиака

Почувствуют полнолуние и сами Раки - в их жизни может происходить что-то очень важное. Нужно быть внимательными, чтобы на фоне повышенной эмоциональности не совершить поступков, о которых потом придется пожалеть. Если провести дни полнолуния спокойно, наблюдая за происходящим, можно почерпнуть для себя много интересного и полезного.

Есть шанс получить то, что хочешь, но следует абстрагироваться от внешнего и не повышать градус эмоциональности (а Раки его будут чувствовать).

Больше, чем другим представителям зодиакального круга, повезет Рыбам и Скорпионам, рожденным примерно с 10-11 числа по 20-21 число марта и ноября соответственно. Для них период полнолуния пройдет относительно легко и беззаботно.

Что можно и что нельзя делать в полнолуние 14 января

Период Волчьей Луны, говорит эксперт, благоприятен для размышлений о своем доме, «о своей стае» и ее защите. Волчья Луна напоминает нам о связях с природой, об инстинктах и о действиях, которые можно предпринять, чтобы выжить вместе со своими родными и близкими в сложных условиях. Такая Луна «зовет» нас быть храбрее, мудрее, заботливее по отношению к нашим близким, прежде всего родителям, детям.

В январское полнолуние лучше провести время дома, в кругу семьи, пообщаться с родителями, детьми - используйте энергетику знака Рак и возьмите пример с волчьей стаи. Это также хорошее время, чтобы помириться с кем-то из родных, поработать над улучшением семейной психологической атмосферы. Чем больше времени вы проведете с семьей, тем лучше - можно получить хороший заряд внутренней гармонии на долгий период.