В январе полная Луна взойдет в знаке Рака.
Четыре опасных дня: первое полнолуние года бросит вызов трем знакам Зодиака
Первое из 12 полнолуний 2025 года называют Волчья Луна. Ее ассоциируют с мистикой и одиночеством, но в этом лунном сезоне одиночество - это то, чего как раз нужно избегать. Когда нам готовит полнолуние лунный календарь на январь 2025, какое к нему отношение имеют волки, что оно нам принесет - для кого окажется благоприятным, а кому - готовиться к трудностям, рассказала астролог Марина Скади-Соколова на Unian.
Полнолуние взойдет 14 января в 00.27. Это будет первое полнолуние года, которое наступит в эмоциональном и семейном знаке Рака.
Рак - это также знак, которым управляет Луна, она в астрологии всегда была символом заботы, эмоций, женственности, цикличности природных ритмов. У Рака - подобные характеристики, он является образом дома, семьи, гармонии внутренней жизни.
Астрологическое значение Волчьей Луны побуждает задуматься над своим местом в мире, переосмыслить цели и объединить ресурсы с близкими и дорогими людьми для выживания и повышения уровня комфорта. Это полнолуние усиливает интуицию, инстинкты, внутреннюю силу, способствует объединению рода, восстановлению семьи.
Как полнолуние в январе 2025 скажется на знаках Зодиака
По словам астролога, любое полнолуние чувствуют абсолютно все знаки Зодиака, поскольку оно всегда связано с кульминацией и завершением. В этот период всем стоит подумать, от чего они готовы отказаться, чтобы жить спокойной и гармоничной жизнью.
Сложный период во время январского полнолуния - с 13 по 16 число - ожидает рожденных в третьей декаде Овна, Весов и Козерога. Речь идет о людях, которые родились с 9-12 числа по 19-22 число апреля, октября и января соответственно. Это период напряженных ситуаций во всех жизненных сферах, поэтому нужно быть готовыми к этому.
Почувствуют полнолуние и сами Раки - в их жизни может происходить что-то очень важное. Нужно быть внимательными, чтобы на фоне повышенной эмоциональности не совершить поступков, о которых потом придется пожалеть. Если провести дни полнолуния спокойно, наблюдая за происходящим, можно почерпнуть для себя много интересного и полезного.
Есть шанс получить то, что хочешь, но следует абстрагироваться от внешнего и не повышать градус эмоциональности (а Раки его будут чувствовать).
Больше, чем другим представителям зодиакального круга, повезет Рыбам и Скорпионам, рожденным примерно с 10-11 числа по 20-21 число марта и ноября соответственно. Для них период полнолуния пройдет относительно легко и беззаботно.
Что можно и что нельзя делать в полнолуние 14 января
Период Волчьей Луны, говорит эксперт, благоприятен для размышлений о своем доме, «о своей стае» и ее защите. Волчья Луна напоминает нам о связях с природой, об инстинктах и о действиях, которые можно предпринять, чтобы выжить вместе со своими родными и близкими в сложных условиях. Такая Луна «зовет» нас быть храбрее, мудрее, заботливее по отношению к нашим близким, прежде всего родителям, детям.
В январское полнолуние лучше провести время дома, в кругу семьи, пообщаться с родителями, детьми - используйте энергетику знака Рак и возьмите пример с волчьей стаи. Это также хорошее время, чтобы помириться с кем-то из родных, поработать над улучшением семейной психологической атмосферы. Чем больше времени вы проведете с семьей, тем лучше - можно получить хороший заряд внутренней гармонии на долгий период.