СОВЕТ ДИЕТОЛОГА Какой сыр самый полезный для здоровья

«Хотя многие считают сыр полезным молочным продуктом, некоторые не советуют его из-за содержания в нем насыщенных жиров и натрия. Однако, при наличии более 1500 сортов сыра его пищевая ценность может значительно различаться», - отметила эксперт.

По словам диетолога, сыр - богатый питательными веществами молочный продукт, который может стать ценной частью здорового рациона. Он содержит высококачественный белок, кальций, калий, магний и витамины группы В. Некоторые сорта, особенно выдержанные, но не пастеризованные, также содержат полезные пробиотики, которые поддерживают пищеварение и общее состояние здоровья. По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения, распространенные сыры, богатые пробиотиками, включают такие: швейцарский, проволоне, гауда, чеддер, эдам и творог.