Ласковая погода и низкие цены: назван малоизвестный город для комфортного отдыха

Солнечные пляжи с золотыми песками, старинные трамваи в столице и сказочные городки. Все это - о Португалии. Но хотя миллионы туристов в основном путешествуют в Лиссабон - из-за культуры, Порту - из-за доступной еды и Алгарве - из-за прекрасной погоды, в этой стране есть другие, менее известные города для идеального отдыха, пишет Travel off Pass.

Коимбра - город, расположенный в центральной части Португалии на берегу одноименной реки, - может похвастаться мягкой зимней температурой (сейчас среднесуточная составляет около 23°С) и высокой концентрацией исторических памятников, датируемых вплоть до средневековья.

Так, здесь расположен Коимбрский университет, основанный в 13-м веке. Он является старейшим в Португалии и одним из самых престижных в Европе. Постоянно растущее количество студентов, приезжающих со всего мира, сохраняет город "молодым, свежим, перспективным и ярким".

Исторический центр Коимбры является одним из лучших районов для общения с местными жителями. В целом население города составляет 106 000 жителей. При этом значительный процент тех, кто приезжает в гости, - иностранцы, поэтому у вас не возникнет проблем с передвижением, разговаривая на английском или заводя друзей.