Роль Путина сыграет двукратный номинант на «Оскар» Джуд Лоу

«Я говорю это с нерешительностью, потому что еще не начал работать над фильмом. Сейчас это похоже на восхождение на Эверест, так что я стою у подножия горы и смотрю вверх, думая: "О боже, что я сказал?"», - говорит актер.

О том, что Оливье Ассайас снимет политический триллер под названием «Кремлевский волшебник» по одноименному роману Джуалиано да Эмполи, стало известно в мае 2024 года. Книга была написана в соавторстве с самим Ассайасом и Эммануэлем Каррером, чей роман «Лимонов» адаптировал для большого экрана режиссер Кирилл Серебренников.

Роман, опубликованный в феврале 2022 года, рассказывает историю молодого телепродюсера Вадима Баранова, начавшего свою карьеру в ранних 1990-х, и ставшего политтехнологом «многообещающего сотрудника ФСБ» - Владимира Путина. Газета Le Monde писала, что прототипом Баранова стал Владислав Сурков, который работал в администрации президента и в разное время был заместителем ее руководителя и помощником Путина.

В фильме «Кремлевский волшебник» кроме Джуда Лоу также сыграют Пол Дано, Алисия Викандер, Том Старридж и Зак Галифианакис.