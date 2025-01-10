«Несмотря на то, что пожар находится довольно близко, нам пока удавалось избежать беды», - рассказала эстонка Май в передаче «Ringvaade», пишет Elu24. Она в последнее время проживает в Лос-Анджелесе, где сейчас бушует настоящий огненный ад.
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Эстонка в Лос-Анджелесе среди огненного ада: у нас пятимесячный ребенок, мы не будем рисковать!
Ландшафтные пожары, начавшиеся в начале недели в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, уже добрались до Голливудских холмов и продолжают распространяться в разных направлениях. Более 100 000 человек эвакуированы, свыше тысячи домов разрушены, и насчитывается более десяти погибших.