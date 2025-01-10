Эстонка в Лос-Анджелесе среди огненного ада: у нас пятимесячный ребенок, мы не будем рисковать!

«Несмотря на то, что пожар находится довольно близко, нам пока удавалось избежать беды», - рассказала эстонка Май в передаче «Ringvaade», пишет Elu24. Она в последнее время проживает в Лос-Анджелесе, где сейчас бушует настоящий огненный ад.