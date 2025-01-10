Умерла актриса Евгения Добровольская

«Невероятно трудно это произнести и невозможно принять… Умерла Евгения Добровольская. <…> Наша Женя, бесконечно талантливая и бесстрашная и столь же бесконечно сомневающаяся, непредсказуемая, предельно искренняя, настоящая всегда и во всем», - говорится в сообщении театра.

В пресс-службе МХТ уточнили, что последний год Добровольская боролась с тяжелой болезнью. «Буквально боролась - упорно, не теряя надежды. Но при всей жажде жизни и упрямстве духа физические силы оказались конечны. На этом свете ее больше нет», - подчеркнули в театре.

В МХТ не рассказли, о какой болезни идет речь. Телеграм-канал Mash утверждает, что предварительно артистка умерла из-за острой сердечной недостаточности. По данным канала, острая сердечная недостаточность развилась у Добровольской на фоне онкологического заболевания.

Евгения Добровольская снялась во многих российских и украинских фильмах, но была внесена в базы данных центра «Миротворец» за незаконную гастрольную деятельность на территории аннексированного РФ Крыма.

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. Была народной артисткой и заслуженной артисткой РФ. В кино начала сниматься еще в советские времена.

Добровольская играла в МХАТ имени М. Горького, театре-студии под руководством Олега Табакова, театре-студии «Современник-2», а с 1991 года служила в МХТ имени Чехова. Она снялась во множестве советских и российских фильмов и сериалов, в числе которых ленты «Механическая сюита», «Клетка для канареек», «Кризис среднего возраста», «32 декабря», «Пока не выпал снег», «Ирония судьбы. Продолжение», а также сериал «Королева Марго».

В 1998 году Добровольской было присвоено звание заслуженной артистки РФ, в 2005-м - народной артистки. Она получала призы за лучшую женскую роль на фестивалях в Польше, Одессе, Бердянске и на фестивале «Виват кино России!». В 2008 году Добровольская получила премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль в фильме «Артистка».