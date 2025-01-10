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СЛУХИ «Нет, я не была под наркотиками!» Бригитте Сюзанне Хунт с бойфрендом-адвокатом оказалась в поле зрения полиции?

Перевод: Влада Лаевалинд
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Бригитте Сюзанне Хунт и Северинас Якубаускас.
Бригитте Сюзанне Хунт и Северинас Якубаускас. Фото: Tairo Lutter / Advokaadibüroo Emerald Legal

В начале января в редакцию Elu24 поступили слухи о том, что в конце прошлого года светская львица и студентка-юрист Бригитте Сюзанне Хунт вместе со своим женихом, адвокатом из Emerald Legal, якобы попали в неприятности с полицией. «Клянусь. Нет, я не была под воздействием наркотиков. И я никогда не садилась за руль в пьяном состоянии!» - заявляет Бригитте Сюзанне Хунт.

По слухам, различные скандалы и неприятности начали происходить уже в сентябре, но до портала Elu24 слухи дошли в начале января. Например, стало известно, что в конце прошлого года Бригитте и ее жених, присяжный адвокат Северинас Якубаускас, оказались в центре скандала с полицией - речь шла о дорожном движении.

Хотя по слухам Северинас и Бригитте попали в поле зрения полиции во время поездки на автомобиле, закон о защите персональных данных не позволяет полиции предоставлять информацию о конкретных личностях и жалобах или начатых расследованиях в отношении них, поэтому Департамент полиции и погранохраны не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

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