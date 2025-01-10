СЛУХИ «Нет, я не была под наркотиками!» Бригитте Сюзанне Хунт с бойфрендом-адвокатом оказалась в поле зрения полиции?

В начале января в редакцию Elu24 поступили слухи о том, что в конце прошлого года светская львица и студентка-юрист Бригитте Сюзанне Хунт вместе со своим женихом, адвокатом из Emerald Legal, якобы попали в неприятности с полицией. «Клянусь. Нет, я не была под воздействием наркотиков. И я никогда не садилась за руль в пьяном состоянии!» - заявляет Бригитте Сюзанне Хунт.