ФОТО В Таллинне упавший с крыши снег разбил лобовое стекло автомобиля

«На крыше дома по адресу Вяйке-Патарей 10 все еще много снега и льда. Наш автомобиль был задет, и лобовое стекло полностью разбито. Возможно, кто-то захочет отогнать свою машину подальше от этого дома», - написал автор поста Отть и поделился фотографией разбитого лобового стекла.

Разбитое стекло из-за снега и льда, упавших с крыши. Фото: Erakogu

«Такая же ситуация сейчас и с крышами других домов», - отмечают в комментариях. Пишут, что в таких случаях ответственность несет квартирное товарищество, которое покрывает расходы за ущерб.

«Квартирные товарищества, как правило, застрахованы, и убытки покрывает их страховка. В принципе, товарищество ничего не должно платить, кроме увеличившейся суммы страхового полиса», - пишет один из комментаторов.

«Вчера на меня чуть не упала приличная килограммовая глыба льда. А кто оплатит мои похороны?» - задается вопросом другой.

«Лучше самому смотреть, где паркуешь машину. Ведь сразу видно, есть ли опасность или нет. На улице, идя по тротуару, нужно опасаться даже крыш со специальными барьерами. Если выпадает большое количество снега, то дворник не может круглосуточно чистить крыши», - советует третий житель Каламая.

О случившемся следует сообщить в МуПо

Руководитель Таллиннского департамента муниципальной полиции Элари Каземетс отмечает, что за своевременную уборку сосулек и снега отвечает владелец недвижимости. «Если с крыши недвижимости упал снег или лед и это нанесло ущерб, об этом следует сообщить своей страховой компании и МуПо», - говорит Каземетс.

«Наши сотрудники могут зафиксировать ситуацию для страхового случая, а также проверят, чтобы на крыше не осталось снега или льда, которые при падении могут представлять опасность для других. При необходимости МуПо обозначит опасную зону рядом с недвижимостью и свяжется с ее владельцем, чтобы тот устранил проблему», - объясняет он.

«Ущерб имуществу возмещает владелец той недвижимости, с крыши которой упал снег или лед», - добавляет Каземетс.