58-летний Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом

58-летний французский актер Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом. Об этом звезда фильма «Черный лебедь» сообщил в своем Instagram.

Для Нары ребенок стал первенцем. О ее отношениях со старшим на 30 лет актером стало известно в 2023. В апреле того же года он развелся с моделью Тиной Кунаки. Сейчас пара еще не жената, однако уже не скрывает свой роман и даже выходила вместе на публику.