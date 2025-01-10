У актера и модели Нары Баптисты родился сын. Пока его имя неизвестно, однако, по словам папы, малыш полон здоровья и любви, пишет Фокус.
58-летний Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом
58-летний французский актер Венсан Кассель в четвертый раз стал отцом. Об этом звезда фильма «Черный лебедь» сообщил в своем Instagram.
У Касселя и его юной спутницы, 28-летней бразильской модели Нары Баптисты, родился сын, имя которого пока неизвестно.
«Угадайте, кто родился 7 января 2025 года. Уже умный, полный здоровья, любви и поэзии. Самый крутой чувак в мире», - написал актер.
Судя по локации поста, роды Нары Баптисты прошли в Париже.
Для Нары ребенок стал первенцем. О ее отношениях со старшим на 30 лет актером стало известно в 2023. В апреле того же года он развелся с моделью Тиной Кунаки. Сейчас пара еще не жената, однако уже не скрывает свой роман и даже выходила вместе на публику.
В сентябре 2024 года Нара Баптиста публично объявила о первой беременности.
«Мама ждет тебя», - написала модель.