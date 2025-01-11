ГОРОСКОП НА 11 ЯНВАРЯ Интуиция поможет Ракам в решении рабочих вопросов, Девы справятся с тем, что долго не получалось

Козерог

Подходящий день для того, чтобы решить сложные вопросы, разобраться в запутанных ситуациях, справиться с проблемами, беспокоящими многих. Вы внимательно смотрите по сторонам и всегда делаете правильные выводы из своих наблюдений. Информация, которую пришлось собирать по крупицам, помогает принять верные решения. Любые важные встречи стоит проводить в неформальной обстановке. Так вам будет гораздо проще произвести хорошее впечатление на собеседников, заинтересовать их своими идеями. Многие Козероги сегодня находят влиятельных союзников просто благодаря своему обаянию.

Водолей

День, когда вам будет особенно легко разобраться в чужих проблемах, помочь тем, кто оказался в сложной ситуации. С собственными делами не всегда удается справиться быстро; стоит запастись терпением. Не все вопросы сразу решаются так, как хотелось бы. Но вы обязательно добьетесь своего, пусть и не с первой попытки. Друзья и другие близкие люди радуют вас приятными сюрпризами, делают неожиданные подарки, часто предлагают что-то интересное. Вторая половина дня дает шанс восстановить старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.

Рыбы

День проходит довольно беспокойно. Успеть нужно многое, и нельзя сказать, что вас это радует. Многие Рыбы предпочли бы отдыхать или без спешки заниматься привычными делами, а не решать несколько новых задач сразу. Но вы достойно справляетесь со всеми испытаниями; в этом помогает опыт. Возможны какие-то приятные события в семье, хорошие новости, касающиеся родственников. Домашние проблемы, беспокоившие вас в последнее время, остаются в прошлом; настроение сразу улучшается. Вечер подходит для того, чтобы принимать гостей, устраивать маленькие праздники для тех, кто вам дорог.