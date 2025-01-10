Монахиня из Бразилии возглавила список старейших живущих людей в мире, ей почти 117 лет

Монахиня из Бразилии, любительница футбола, как полагают, стала старейшим человеком в мире в возрасте почти 117 лет после недавней смерти женщины из Японии.

В субботу было опубликовано заявление, в котором монахиню, прикованную к инвалидному креслу, объявили старейшим человеком в мире, чей возраст подтвержден записями о рождении.

На видео можно увидеть улыбающуюся Канабарро, которая шутит, показывает миниатюрные картины, которые она делала из полевых цветов, и читает молитву «Аве Мария».

Секрет долголетия? Она говорит, что ее католическая вера.

«Я молода, красива и дружелюбна - все эти замечательные, позитивные качества присущи и вам», - говорит монахиня-терезианка посетителям своего дома престарелых в южнобразильском городе Порту-Алегри.

Канабарро родилась 8 июня 1908 года в большой семье на юге Бразилии. Ее прадед был знаменитым бразильским генералом, который взялся за оружие в неспокойный период после обретения Бразилией независимости от Португалии в 19 веке.

Она занялась религиозной деятельностью еще в подростковом возрасте и провела два года в Монтевидео, Уругвай, прежде чем переехать в Рио-де-Жанейро и, в конечном итоге, ближе к дому, на юге Бразилии.

На ее 110-летие ее почтил Папа Франциск. Она является второй старейшей монахиней, когда-либо задокументированной, после Люсиль Рэндон , которая была старейшим человеком в мире до своей смерти в 2023 году в возрасте 118 лет.

Местный футбольный клуб «Интер», основанный после рождения Канабарро, каждый год отмечает день рождения своего старейшего болельщика тортом и воздушными шарами в красно-белых цветах команды.

«Белый или черный, богатый или бедный, кем бы вы ни были, "Интер" - это команда народа», - говорит она в одном из видеороликов, размещенных в социальных сетях, в честь своего 116-го дня рождения с президентом клуба.

Канабарро получила титул старейшего живущего человека после смерти японки Томико Итооки в декабре. Теперь она занимает 20-е место среди старейших задокументированных людей, когда-либо живших, список возглавляет француженка Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.