700 млн долларов на свалке: суд не разрешил жителю Уэльса выкопать из мусора диск с биткойнами

Джеймс Хауэллс из валлийского города Ньюпорт утверждает, что в 2013 году его девушка случайно выбросила жесткий диск, на котором в тот момент хранилось около 7,5 тыс. биткойнов.

По сегодняшнему курсу этой криптовалюты - в долларовом эквиваленте - это более 700 млн.

Он требовал либо разрешить ему провести раскопки на свалке, либо выплатить соответствующую сумму в виде компенсации. Однако судья решил, что реальных юридических перспектив у иска нет.

Представители властей Ньюпорта объясняли, что по закону выброшенный жесткий диск все равно перешел в собственность владельцев свалки. Кроме того, как напомнили в мэрии, проводить какие-либо раскопки в мусоре запрещают правила охраны окружающей среды.

Хауэллс обещал местному совету 10% суммы, которую удастся выручить от продажи биткойнов в случае успешных поисков, но адвокаты ответчиков назвали это предложение попыткой заставить чиновников профинансировать раскопки.

На свалке, куда был выброшен жесткий диск Хауэллса, находится более 1,4 млн тонн мусора.

«Теперь у меня не осталось ничего, - заявил Хауэллс о решении суда. - Я стал очередной жертвой "великой британской системы кривосудия"».

Он уверен, что с высокой степенью вероятности сможет извлечь из диска нужную информацию, хотя за годы, проведенные на свалке, его корпус наверняка проржавел.

Хауэллс был в числе первых эн тузиастов биткойна, и в 2009 году «намайнил» большую сумму этой криптовалюты. Он рассказал журналистам Times, что клавиатуру ноутбука, на котором он работал, случайно залили лимонадом. После чего он вытащил из него жесткий диск, на котором хранились ключи к криптовалюте.

Хауэллс выбросил диск случайно, спутав его с другим, который ему был не нужен. Он утверждал, что на самом деле ошибку допустила его тогдашняя подруга, доставившая диск на свалку. Та возразила, что Джеймс сам попросил ее вывезти накопившийся мусор.

Хауэллс неоднократно просил городской совет Ньюпорта разрешить ему провести раскопки, чтобы отыскать злополучный диск, но получал отказ.

В декабре прошлого года цена биткойна впервые превысила 100 тыс. долларов.