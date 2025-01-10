«Причиной госпитализации Боярского стала ишемическая болезнь сердца. Сейчас врачи стабилизируют состояние артиста», - сообщают российские СМИ.

Боярский три года назад переболел коронавирусом в тяжелой форме. Состояние здоровья артиста после этого так и не восстановилось. «Эта зараза все-таки надолго. После ковида я глупее стал намного, не такой подвижный, как ранее. Эта болезнь свои следы оставляет. Постковидный синдром - это чудовищное состояние, очень неприятное. Он у меня до сих пор не прошел», - пожаловался Боярский.

В ноябре 2023 года актер фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» перенес сердечный приступ, он проходил лечение в кардиологическом отделении Мариинской больницы. В феврале 2024-го он перенес операцию на сердце, медики установили стенты. Пройдя курс реабилитации, Боярский начал постепенно возвращаться к творческой деятельности.

В 2015 году актер Михаил Боярский попал в список украинского сайта «Миротворец», а затем и в черный список Министерства культуры Украины. Причиной стало его публичное высказывание в поддержку присоединения Крыма к России. Актер подписал письмо российских культурных деятелей в поддержку политики президента Владимира Путина, что вызвало негативную реакцию в Украине.

Комментируя запрет на въезд в Украину, Боярский выразил недоумение и критику в адрес украинских властей. Он отметил, что не видит смысла беспокоиться о подобных решениях и называл их «идиотизмом». Также актер высказался против запрета на показ фильма «Д»Артаньян и три мушкетера» в Украине, подчеркивая абсурдность таких мер.

В интервью Боярский часто высказывался о своих взглядах на международные отношения и политику, во всем поддерживая действующий в России режим.