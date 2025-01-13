Жители Эстонии рассказали, что дарили своим женам в знак благодарности за рождение ребенка: «Подвеску с бриллиантами и золотую цепочку»

«За границей принято дарить женщине что-нибудь после родов в качестве благодарности за рождение ребенка. Я думал о том, чтобы что-то сделать, но не могу придумать, что было бы подходящим подарком для этого случая. Как с этим обстоит дело в Эстонии? Мужчины, дарили ли вы что-нибудь своей жене после родов?» - задается вопросов автор поста.