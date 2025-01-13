В четверг, 9 января, на платформе Reddit появилось новое обсуждение, в котором житель Эстонии поднял интересный вопрос, касающийся популярной практики в США: дарить женщине подарок в знак благодарности за рождение ребенка. Что же на самом деле думают жители Эстонии о популярном тренде? Дарят ли мужчины своим женам такие подарки?
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Жители Эстонии рассказали, что дарили своим женам в знак благодарности за рождение ребенка: «Подвеску с бриллиантами»
В США в последнее время набирает популярность понятие «push present» - ценный подарок женщине от мужа в знак благодарности за рождение ребенка.