Первая жена Яниса Тиммы плачет от просмотра его видео с сыном: «Это невозможно переварить»

Первая супруга покойного баскетболиста Яниса Тиммы активно проявляет себя в социальных сетях, делясь с подписчиками своими переживаниями и не сдерживая чувств. Вечером 9 января Сана разместила архивное видео, где Тимма держит их маленького сына Кристиана на руках и умиляется ему. Этот ролик вызвал у женщины слезы.

«Сижу в телефоне и тут всплывает видео - и море слез. Это невозможно переварить, я очень чуткий человек, у меня столько эмоций, столько злости! Не могу усвоить всю информацию», - поделилась Сана Оши.

Янис Тимма с сыном Кристьяном. Фото: Скриншот с Instagram

Сана также добавила запись с улыбающимся баскетболистом после тренировки. Она подчеркнула, что в интернете часто обсуждают, будто бы у ее покойного мужа были проблемы с ментальным здоровьем.

«Психически нестабильный человек??? Такой кошмар мой сын никогда не прочитает об отце в Интернете», - высказалась бывшая жена Яниса Тиммы.

Янис Тимма. Фото: Скриншот с Instagram

Напомним, на днях сестра Яниса Тиммы также вышла на связь, рассказав о помощи Анны Седоковой в оплате похорон.

«Анна выразила моей маме намерение оплатить похороны по телефону - это правда. 25 декабря 2024 года она лично написала мне, спросив о моем банковском счете. Я переслала Анне контакты человека, ответственного за финансовую часть похорон. Насколько мне известно, до 8 января 2025 года, деньги от Анны Седоковой не поступили. Поэтому оба утверждения верны - она предложила помощь, как указано в моем предыдущем посте, но деньги не поступили до сегодняшнего дня, как сообщили люди, общающиеся с семьей», - поделилась Лельде.

Она также упомянула, что Анна Седокова связалась с банком в США, заявив права на счета ее брата. Лельде заверила, что семья делает все возможное, чтобы разобраться в ситуации, и профессионалы уже работают над этим.