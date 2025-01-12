ФОТО Новый год в столичном Old Irish за 99 евро с человека вызвал негодование жительницы Таллинна: «Ошибки быть не могло!»

Первое, о чем подумала жительница Таллинна - нужно заказать еще закусок. Фото: Фото читателя Limon.ee

«Буквально два малюсеньких кусочка селедочки каждому, две дольки холодной печеной картошки... Если их вместе сложить, то получится не более половины картофелины. То есть даже не одна картошка на человека, а ее половина! Тут же заявленный в меню "домашний" холодец, который явно куплен в магазине и подан в пластиковой коробке. Если бы его подавали на тарелочке, он попросту бы расплылся. По вкусу - вкусно, по содержанию - не густо, - описывает увиденное она. - И ведь не обманули с рулетами из лаваша. Действительно микс! Каждому по рулету с курицей и ветчиной. Мясное ассорти и по две тарталетки. Ну хоть так...»

Первое, о чем подумала жительница Таллинна - нужно заказать еще закусок. На тот момент было только 20:11, и у Ксении оставалось еще целых 19 минут до закрытия кухни. Но спустившись к бару, девушка узнала, что кухня сегодня не работает.

«Как повезло, что я прибежала в ресторан с работы, где за четыре часа до мероприятия хорошо поела, хотя в планах такого не было. Мы ведь в ресторан все-таки собирались», - вспоминает она. Другие члены ее семьи тоже перед выходом плотно поужинали. Будто, как отмечает Ксениа, предчувствовали что-то.