Новый год - один из самых долгожданных праздников, и, конечно же, хочется встретить его на высшем уровне. Но порой наши ожидания не оправдываются. Так случилось и с жительницей Таллинна, которая решила отметить 31 декабря в популярном ресторане.
ФОТО ⟩ Новый год в столичном Old Irish за 99 евро с человека вызвал негодование жительницы Таллинна: «Ошибки быть не могло!»
К нам в редакцию обратилась жительница Таллинна Ксениа, которая рассказала, что осталась разочарована проходившей в Old Irish новогодней вечеринкой. Об этом она также написала в Facebook: «О том, как празднование Нового года чуть не стало большим разочарованием. Но алкоголь и веселый тамада исправили это».
Ксениа объясняет, что последние несколько лет этот волшебный праздник она отмечала в кругу семьи, а в этот раз им захотелось чего-то нового. И семья приняла решение забронировать столик в популярном ласнамяэском ресторане.
«Пусть не центр города, но в два раза дешевле. Да и от дома идти буквально 15 минут пешком. Позиции в меню показались съедобными. И при личной встрече, когда бронировали столик, спросили у менеджера, можно ли будет дозаказать еды. Был получен ответ, что кухня будет работать еще до 20:30. Что ж, звучит хорошо, хоть и дорого. Ну да ладно - один раз в год празднуем», - говорит Ксениа, чья семья заплатила 396 евро за новогодний пакет (99 евро - за одного человека).
В оплаченное гостями ресторана меню входило: мясное ассорти, домашний холодец, микс рулетов из лаваша (с курицей, а также с ветчиной и сыром), маринованная сельдь с картофелем и тарталетки с икрой форели. «При бронировании новогоднего стола бутылка игристого в подарок на компанию», - также добавили организаторы новогодней вечеринки в Old Irish.
Звучит заманчиво! Но, к сожалению, в действительности все оказалось иначе. «Поднялись на второй этаж, где был наш столик. Посмотрели на то, как он был накрыт, и обалдели!» - не сдерживая эмоции, признается Ксениа.
«Буквально два малюсеньких кусочка селедочки каждому, две дольки холодной печеной картошки... Если их вместе сложить, то получится не более половины картофелины. То есть даже не одна картошка на человека, а ее половина! Тут же заявленный в меню "домашний" холодец, который явно куплен в магазине и подан в пластиковой коробке. Если бы его подавали на тарелочке, он попросту бы расплылся. По вкусу - вкусно, по содержанию - не густо, - описывает увиденное она. - И ведь не обманули с рулетами из лаваша. Действительно микс! Каждому по рулету с курицей и ветчиной. Мясное ассорти и по две тарталетки. Ну хоть так...»
Первое, о чем подумала жительница Таллинна - нужно заказать еще закусок. На тот момент было только 20:11, и у Ксении оставалось еще целых 19 минут до закрытия кухни. Но спустившись к бару, девушка узнала, что кухня сегодня не работает.
«Как повезло, что я прибежала в ресторан с работы, где за четыре часа до мероприятия хорошо поела, хотя в планах такого не было. Мы ведь в ресторан все-таки собирались», - вспоминает она. Другие члены ее семьи тоже перед выходом плотно поужинали. Будто, как отмечает Ксениа, предчувствовали что-то.
Она признается, что не стала обращаться к официантам за объяснениями. «Да и что они скажут? Все по списку меню. Картошка с селедкой есть? Есть. Тарталетки с мясом? Есть. Микс рулетов был заявлен, так вот он и стоит: кусок с курицей и еще один с ветчиной. Два куска с разным вкусом на человека. Микс? Микс!» - смеется в разговоре с редакцией Ксениа.
Она также рассказывает, что ее сестра обратила внимание на соседние столы. Например, рядом с ними был стол на двоих, накрытый точно также, как и их. «На столе было ровно то же самое, что и у нас, но в два раза меньше, - говорит девушка, опровергая некоторые предположения, оставленные под ее постом в Facebook. - То есть ошибки быть не могло! Нам все принесли! Именно так и должен был быть накрыт стол».
Ксениа отмечает, что Новый год они с семьей отмечали в популярном ресторане до 02:30 и, к счастью, проголодались только к концу празднования. «У мамы были с собой мандаринки, их и ели. В отличие от ресторана, мама всегда накормит», - смеется она и добавляет: «Я также пила алкоголь с томатным соком, которым и насытилась. Поэтому благодаря этому отчасти и не проголодалась».
Претензии к игристому, которое шло в подарок на компанию, у Ксении нет. «Но я не удивилась бы, если бы на столе стояло "Советское" полусладкое или какой-нибудь Muscatel», - с улыбкой признается она.
Что же все-таки понравилось Ксении в тот вечер - развлекательная программа и ведущий мероприятия. «Он - профессионал, очень старался. Даже с такой небольшой публикой умеет работать, ну и я сама люблю веселиться. Учавствовала в двух конкурсах и в обоих выиграла призы: маленькую бутылку Prosecco и магнитик в виде змеи!» - говорит девушка.
Организаторы: «Расписывать причины и детали нет смысла»
Мы обратились за комментарием к представителям ресторана, в котором проходила новогодняя вечеринка. «Прежде всего, компания Sapronov Kutsub и Old Irish приносит свои извинения перед гостями, которые были остались недовольны подачей блюд. Old Irish проводит не первое крупное мероприятие, и, как можно заметить, никаких жалоб практически никогда не поступает, - пишут представители популярного заведения в Ласнамяэ. - Мы очень рады, что развлекательная программа в целом понравилась гостям, и вечер не был испорчен».
«Расписывать причины и детали нет смысла. Ошибки произошли из-за внутренних недочетов, которые уже обсуждены и учтены для будущих праздников и организации новогоднего стола», - добавляют они.
Организаторы вечера считают справедливым в качестве компенсации подарить каждому гостю новогоднего мероприятия подарочный ваучер, который будет действителен до 01.09.2025 года, номиналом 25 евро от заведения.
«Огромное спасибо за обратную связь от гостей. Мы все же рады, что программой и всеми остальными деталями вечера команда Sapronov Kutsub соответствовала своим стандартам. Будем ждать вас на следующий Новый год и другие праздники, чтобы убедиться, что наши стандарты работы соответствуют пожеланиям гостей», - отмечают представители Old Irish.