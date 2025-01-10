Принц Гарри и его жена Меган пустили людей из охваченного огнем Лос-Анджелеса в свой дом в Монтесито

Отмечается, что они предложили свою поддержку и помощь тем, кто пострадал от лесных пожаров, пишет Гордон. Пара живет примерно в 90 милях (около 144 км) к северу от Лос-Анджелеса. Их дом находится в зоне риска возгорания.

Как напоминает Page Six, герцог Сассекский вместе с женой и детьми с 2020 года проживает в особняке стоимостью 14 миллионов долларов. В доме насчитывается девять спален и 16 ванных комнат, а на территории есть бассейн, теннисный корт, чайный домик, розарии, вековые оливковые деревья, детский домик и гостевой домик с двумя спальнями.

7 января местные власти сообщили, что в престижном районе Лос-Анджелеса вспыхнул лесной пожар, из-за которого эвакуировали ориентировочно 30 тысяч человек. В тихоокеанском районе Пасифик-Палисейдс, расположенном между Санта-Моникой и Малибу, огнем уничтожено не менее 510 га территории. Ситуация резко обострилась из-за сильных ветров.

Перед началом пожара Национальная метеорологическая служба предупредила о высоком уровне пожарной опасности, объявив самый высокий уровень тревоги для большей части округа Лос-Анджелес. По прогнозам, порывы ветра могли достигать от 80 км/ч до 130 км/ч.

Из-за пожара многие голливудские знаменитости лишились своих домов.