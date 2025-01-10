«Превратился в пепел»: Пэрис Хилтон показала разрушенный пожаром дом

«Я стою здесь в том, что когда-то было нашим домом, и разбитое сердце действительно не передать словами. Когда я впервые увидела новость, я была в полном шоке - я не могла это понять. Но сейчас, стоя здесь и видя это своими глазами, кажется, что мое сердце разбилось на миллион кусочков», - написала Пэрис.

Светская львица призналась, что разрушенный дом был не только местом для жизни, там они мечтали, смеялись и создавали самые красивые воспоминания как семья.

«Это было тем, где маленькие ручки Феникса создали искусство, которое я буду беречь всегда, где любовь и жизнь заполонили каждый уголок. Увидеть, как оно превратилось в пепел...» - написала мама двоих детей.

В частности, Пэрис выразила соболезнования другим людям, которые также пострадали в результате масштабного лесного пожара в Лос-Анджелесе.

«И все же, в этой боли, я знаю, что мне невероятно повезло. Мои любимые, мои детки и мои любимцы в безопасности. Это самое главное, и я держусь за эту благодарность всем, что имею. И бесконечно благодарна всем пожарным, спасателям и волонтерам, которые рискуют своей жизнью, чтобы бороться с этими пожарами», - написала она.

Пэрис добавила, что нужно быть рядом со своими близкими, ценить эти моменты, ведь жизнь может измениться в один миг.