«Кто я, чтобы это хвалить или осуждать?» Эстонский стриптизер о тиктокере, призывавшем заниматься сексом с несовершеннолетними

Всего несколько лет назад он снова оказался в центре скандала, тогда у него даже были проблемы с полицией. В 2022 году он создал в Facebook группу, в которой призывал людей вступать в половые отношения с детьми. Тогда молодой человек заявил в интервью Postimees, что это была просто шутка.