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«Кто я, чтобы это хвалить или осуждать?» Эстонский стриптизер о тиктокере, призывавшем заниматься сексом с несовершеннолетними

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Карл Рейспасс и Арнольд Оксмаа.
Карл Рейспасс и Арнольд Оксмаа. Фото: Elu24 kollaaž

26-летний тиктокер Карл Рейспасс, ставший известным благодаря шоу Armastuse malev, своими грубыми высказываниями разозлил десятки, если не сотни людей. Тем не менее, его публично поддерживает Арнольд Оксмаа, в чьем подкасте недавно принял участие Рейспасс. Мы поинтересовались у Оксмаа, что связывает его с тиктокером. 

Многим жителям Эстонии Карл Рейспасс знаком по шоу Armastuse malev, но это не единственное, чем он запомнился. Рейспасс также известен своими шокирующими высказываниями.

Всего несколько лет назад он снова оказался в центре скандала, тогда у него даже были проблемы с полицией. В 2022 году он создал в Facebook группу, в которой призывал людей вступать в половые отношения с детьми. Тогда молодой человек заявил в интервью Postimees, что это была просто шутка.

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