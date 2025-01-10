«Кто я, чтобы это хвалить или осуждать?» Эстонский стриптизер о тиктокере, призывавшем заниматься сексом с несовершеннолетними

26-летний тиктокер Карл Рейспасс, ставший известным благодаря шоу Armastuse malev, своими грубыми высказываниями разозлил десятки, если не сотни людей. Тем не менее, его публично поддерживает Арнольд Оксмаа, в чьем подкасте недавно принял участие Рейспасс. Мы поинтересовались у Оксмаа, что связывает его с тиктокером.
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Многим жителям Эстонии Карл Рейспасс знаком по шоу Armastuse malev, но это не единственное, чем он запомнился. Рейспасс также известен своими шокирующими высказываниями.