Легенда хип-хопа Busta Rhymes выступит в одной из балтийских столиц

Busta Rhymes - артист, чье имя стало синонимом мастерства и инноваций в мире рэпа и хип-хопа. Он не похож ни на одного другого исполнителя, его уникальный стиль узнаваем с первых секунд и покорил поклонников по всему миру.

За свою карьеру, которая охватывает более трех десятилетий, музыкант выпустил множество золотых и платиновых альбомов, получил несколько престижных наград, и стал одним из самых популярных и уважаемых исполнителей в индустрии.

Busta Rhymes - многократный лидер мировых чартов, обладатель 12 номинаций Грэмми, автор культовых хитов - Gimme Some More, Touch It, Break Ya Neck. Артист сотрудничал с крупнейшими звездами мира - от Dr. Dre и Jay-Z до Mariah Carey.

Галерея: Busta Rhymes

Посетители концерта услышат все хиты артиста в живом исполнении.

Билеты поступят в продажу на сервисе Bilesuserviss.lv 13 января.