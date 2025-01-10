ВИДЕО Эстонский комик пошутил над известной ведьмой: «Меня убили десять лет назад в Кохтла-Ярве»

« Ардо Асперк - комик с большим опытом, который уже много лет заставляет публику смеяться, выступая как на театральных сценах, так и на сотнях частных мероприятий. За эти годы он написал огромное количество оригинального материала, что позволяет ему адаптировать свое выступление под любую аудиторию.

Если на театральной сцене из его уст можно услышать острую социальную критику, то на вашем дне рождения, корпоративе или летнем празднике он достанет из своей коллекции самые доброжелательные истории, которые рассмешат даже самого серьезного человека. Идеальное сочетание новаторства и повседневности гарантирует, что каждый найдет в программе Ардо что-то, что придется слушателю по душе. И все это без ненормативной лексики!