Популярный эстонский комик Ардо Асперк пошутил на своем стендапе над известной ведьмой Кирсти Тиммер. «Я не понимаю, как можно дожить до 45 лет и потом понять, что у тебя связь с потусторонним миром», - начал свое выступление комик.
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ВИДЕО ⟩ Эстонский комик пошутил над известной ведьмой: «Меня убили десять лет назад в Кохтла-Ярве»
«Ардо Асперк - комик с большим опытом, который уже много лет заставляет публику смеяться, выступая как на театральных сценах, так и на сотнях частных мероприятий. За эти годы он написал огромное количество оригинального материала, что позволяет ему адаптировать свое выступление под любую аудиторию.