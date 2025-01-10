«Верх идиотизма эстонского правительства», - пишут жители страны под постом в соцсетях, в котором критикуется внушительный налог на автомобили.
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«Верх идиотизма эстонского правительства!» В Сети критикуют вступивший в силу налог на автомобили
«С Новым годом, автовладельцы! На фото - обычный пикап Volkswagen, который мы используем в основном для транспортировки подъемников на объекты. А как начинается ваш год?» - интересуется в социальных сетях представитель фирмы Vikatimees OÜ, предлагающей услуги по очистке крыш от снега и льда, организующей вывоз снега, а также выполняющей работы по уходу за деревьями.