«Верх идиотизма эстонского правительства!» В Сети критикуют вступивший в силу налог на автомобили

«С Новым годом, автовладельцы! На фото - обычный пикап Volkswagen, который мы используем в основном для транспортировки подъемников на объекты. А как начинается ваш год?» - интересуется в социальных сетях представитель фирмы Vikatimees OÜ, предлагающей услуги по очистке крыш от снега и льда, организующей вывоз снега, а также выполняющей работы по уходу за деревьями.

По его словам, ему сейчас морально сложно подсчитать стоимость всего автопарка в постоянные расходы, не говоря уже о налоге на прибыль, подоходном налоге, НДС и т.д. «Новый год станет настоящим испытанием, но уж лучше это, чем смерть в Сибири!» - заключает он.