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Эпп Мяэ о первых месяцах беременности: «Это было для меня довольно сложным испытанием»

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Фото статьи
Фото: Mihkel Maripuu

«То, что я теперь могу громко заявить о том, что жду ребенка, тоже очень большая причина, по которой я сегодня завершаю карьеру», - сказала Эпп Мяэ. О своей беременности спортсменка также рассказала вечером того же дня в программе Ringvaate.

Одна из самых успешных спортсменок в истории Эстонии, специализирующаяся на борьбе Эпп Мяэ, вчера объявила, что завершает свою карьеру. К трогательному сообщению прилагалась и радостная новость.

«Хотя сегодня одна моя цель завершилась, природа не терпит пустоты. Я с большой радостью стою перед вами, ведь я здесь не одна - я беременна. Это новая цель в моей жизни. Новая глава, которую я жду с нетерпением», - сказала Мяэ на пресс-конференции.

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