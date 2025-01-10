«То, что я теперь могу громко заявить о том, что жду ребенка, тоже очень большая причина, по которой я сегодня завершаю карьеру», - сказала Эпп Мяэ. О своей беременности спортсменка также рассказала вечером того же дня в программе Ringvaate.
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Эпп Мяэ о первых месяцах беременности: «Это было для меня довольно сложным испытанием»
Одна из самых успешных спортсменок в истории Эстонии, специализирующаяся на борьбе Эпп Мяэ, вчера объявила, что завершает свою карьеру. К трогательному сообщению прилагалась и радостная новость.