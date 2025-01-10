ЭТО РАБОТАЕТ! Врач советует жителям Эстонии отказаться от сухофруктов и больше петь

Как эффективно вернуть бодрость, работоспособность и энергичность после праздников, в студии Limon LIVE рассказал врач превентивной медицины Сергей Саади.

Специалист объясняет, что рассеянность и сонливость после новогодних праздников - это накопившаяся усталость, в том числе психологическая.

Врач Сергей Саади в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

«Наша культура обязывает нас делать многое против своей воли, - объясняет Сергей Саади. - И вот такая куча ненужных обязательств как раз и вызывает избыточную психологическую нагрузку».

Оптимальным, по словам врача, было бы провести Новый год или Рождество максимально расслабленно: взять отпуск и посвятить время своему любимому хобби. Однако обязательная программа - посетить всех друзей и купить подарки - с одной стороны, приятна, но с другой - сильно утомляет.

Врач Сергей Саади в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev

Сергей Саади поделился историей одного из своих пациентов, который на протяжении нескольких месяцев соблюдает специальное питание, ограничивая углеводы и выполняя ряд других полезных рекомендаций. Этот человек ест дважды в день, и Новый год не стал исключением.

«Он поел в четыре часа вечера и после этого пил только воду, - рассказывает врач. - И требования на праздник были вовсе не строгими, просто этот пациент сам так целеустремленно идет к своей цели. Анализы его улучшаются».

Врач Сергей Саади в студии Limon LIVE. Фото: Konstantin Sednev