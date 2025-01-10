Главным врагом нашего организма Сергей Саади считает переизбыток углеводов. Почему врач не рекомендует есть сухофрукты в холодное время года, но настоятельно советует петь, вы узнаете, посмотрев пятничный выпуск шоу Limon LIVE.
ЭТО РАБОТАЕТ! ⟩ Врач советует жителям Эстонии отказаться от сухофруктов и больше петь
Как эффективно вернуть бодрость, работоспособность и энергичность после праздников, в студии Limon LIVE рассказал врач превентивной медицины Сергей Саади.
Специалист объясняет, что рассеянность и сонливость после новогодних праздников - это накопившаяся усталость, в том числе психологическая.
«Наша культура обязывает нас делать многое против своей воли, - объясняет Сергей Саади. - И вот такая куча ненужных обязательств как раз и вызывает избыточную психологическую нагрузку».
Оптимальным, по словам врача, было бы провести Новый год или Рождество максимально расслабленно: взять отпуск и посвятить время своему любимому хобби. Однако обязательная программа - посетить всех друзей и купить подарки - с одной стороны, приятна, но с другой - сильно утомляет.
Сергей Саади поделился историей одного из своих пациентов, который на протяжении нескольких месяцев соблюдает специальное питание, ограничивая углеводы и выполняя ряд других полезных рекомендаций. Этот человек ест дважды в день, и Новый год не стал исключением.
«Он поел в четыре часа вечера и после этого пил только воду, - рассказывает врач. - И требования на праздник были вовсе не строгими, просто этот пациент сам так целеустремленно идет к своей цели. Анализы его улучшаются».
Но, как говорится, после драки кулаками не машут. Праздники позади, усталость осталась, ведь, в отличие от этого пациента, мало кто из нас в праздничные дни себя в излишках ограничивал. Как же восстановить силы?
Формула Сергея Саади такова: 80 процентов жизни должно быть здоровой частью, и лишь 20 - не совсем здоровой. «Эти 20 процентов мы уже использовали, отмечая Новый год, - говорит врач. - Теперь нужно вставать на тропу здоровья. Постарайтесь выспаться и больше бывать на свежем воздухе». У нас мало солнца, но ваше тело все равно получает весь спектр UVA, UVB и инфракрасного излучения, если вы находитесь на улице в светлое время суток».
Следующий совет врача точно не каждому придется по вкусу, но специалист советует в начале года перейти на низкоуглеводное питание. Сахар буквально подкармливает воспалительные процессы в организме, к тому же, сладости вызывают скачки сахара в крови, за счет этого колеблется настроение.
«Практически все болезни вызваны избытком углеводов, - объясняет врач. - Природа предусмотрела, чтобы большую часть года человек ел мясо, рыбу и морепродукты, а углеводы - только в сезон».
Для восстановления организма врач рекомендует пищу, богатую белками, жирами и антиоксидантами: грибы, орехи, яйца, специи, мясо, морепродукты, оливковое и сливочное масло. А вот макароны, рис, сладости, обработанные продукты, шоколад, сырки, творожки, соки и даже сухофрукты стоит исключить.
«Организм жителей северных широт не приспособлен перерабатывать фрукты зимой. Это летняя и осенняя пища. Оставьте сухофрукты до лета», - уточняет врач. Исключение составляют остатки эстонских яблок, а также замороженные и сушеные ягоды.
Фрукты - это источник фруктозы, которая природой задумана для сезонного потребления, чтобы организм мог накопить энергию в виде жира, как это делают летом медведи, а затем расходовать ее зимой. Если мы потребляем фруктозу круглый год, то наш организм постоянно накапливает жир.
Кроме того, Сергей Саади рассказал, как сам отпраздновал Новый год и какую полезную привычку приобрел в последнее время. В эфире он дал рекомендации по физической активности: «Для здоровья человеку нужно 200–300 минут физической активности в неделю - это примерно шесть раз по 50 минут. И не всегда для этого нужен спортзал».
Сергей Саади рассказал, как относится к крещенским купаниям и бане, а также поделился необычными способами расслабления. «Когда вы поете, то стимулируете блуждающий нерв, и вот эта вибрация вас расслабляет. Поэтому хоровые пения, да и любые другие, очень полезны для расслабления, - с улыбкой говорит врач. - А иногда можно и просто покричать!»
О том, как эффективно внедрить полезные привычки в свою жизнь, нужно ли бояться китайского метапневмовируса и как перестать болеть зимой, смотрите в свежем выпуске Limon LIVE.