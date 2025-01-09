Энтони Хопкинс, Леонардо Ди Каприо и Пэрис Хилтон уже остались без домов, жилье других звезд под угрозой: что известно о пожаре в Калифорнии

Как передают источники, калифорнийцы уже несколько дней обходятся без света и горячей воды. Многим приходится готовиться к эвакуации, а кому-то уже понадобилось покинуть свой дом. Пока еще действующий президент США Джо Байден в последний момент отменил предстоящую встречу с зарубежными коллегами, чтобы следить за событиями в Калифорнии. Однако, как отмечают местные жители, к властям у них много вопросов.

Уже зафиксировано, что площадь пожаров превысила 10 тысяч гектаров и, к сожалению, эта цифра будет только расти. Более 1000 зданий уже уничтожено, пять человек погибло. Пожар в Палисейдсе нанес ущерб в 57 миллиардов долларов. Появлялась информация, что огонь добрался до легендарной надписи Hollywood в Лос-Анджелесе, но это оказалось фейком.

Известно, что уже сгорели дома Леонардо Ди Каприо и Пэрис Хилтон. Вот как последняя в Instagram описывает весь тот ужас, что ей не повезло пережить:

«Сердце мое разбито! Никому не пожелаю вот так сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла… С этим домом у нас связано столько воспоминаний. Это место, где наш сын Феникс сделал свои первые шаги. Я благодарна, что моя семья и домашние питомцы в безопасности.