Страшная трагедия разворачивается в эти дни в США. Жители Калифорнии вынуждены массово покидать свои дома из-за разбушевавшейся стихии, с которой пока не удается ничего сделать.
Энтони Хопкинс, Леонардо Ди Каприо и Пэрис Хилтон уже остались без домов, жилье других звезд под угрозой: что известно о пожаре в Калифорнии
Как передают источники, калифорнийцы уже несколько дней обходятся без света и горячей воды. Многим приходится готовиться к эвакуации, а кому-то уже понадобилось покинуть свой дом. Пока еще действующий президент США Джо Байден в последний момент отменил предстоящую встречу с зарубежными коллегами, чтобы следить за событиями в Калифорнии. Однако, как отмечают местные жители, к властям у них много вопросов.
Уже зафиксировано, что площадь пожаров превысила 10 тысяч гектаров и, к сожалению, эта цифра будет только расти. Более 1000 зданий уже уничтожено, пять человек погибло. Пожар в Палисейдсе нанес ущерб в 57 миллиардов долларов. Появлялась информация, что огонь добрался до легендарной надписи Hollywood в Лос-Анджелесе, но это оказалось фейком.
Известно, что уже сгорели дома Леонардо Ди Каприо и Пэрис Хилтон. Вот как последняя в Instagram описывает весь тот ужас, что ей не повезло пережить:
«Сердце мое разбито! Никому не пожелаю вот так сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла… С этим домом у нас связано столько воспоминаний. Это место, где наш сын Феникс сделал свои первые шаги. Я благодарна, что моя семья и домашние питомцы в безопасности.
Молюсь за каждую семью, пострадавшую от этих пожаров. Мне больно за тех, кто все еще в беде или скорбит о больших потерях. Разрушения невообразимы. Знать, что многие просыпаются сегодня без места, которое они называли домом, действительно разрывает сердце».
Лесные пожары, охватившие фешенебельный округ Пасифик-Палисейдс, действительно никого не щадят. Теперь под угрозой роскошные дома Дженнифер Энистон, Тома Хэнкса, Рианны, Брэдли Купера и других голливудских звезд.
В Сети быстро распространилось фото Бена Аффлека: звезда кино в шоке сидит в машине, собираясь отправиться в дом к своей бывшей жене Дженнифер Гарнер.
Комедийный актер Джон Гудман, как и Пэрис Хилтон, оказался без дома. Все, что осталось от его жилища - бассейн, заполненный почерневшей водой.
John Goodman's $4.6M Pacific Palisades home reduced to ashes amid devastating LA fire https://t.co/Upli1dxVLT— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) January 9, 2025
В аналогичной ситуации находится и легендарный Энтони Хопкинс. У 87-летней звезды «Молчания ягнят» была всего одна резиденции, и она сгорела в пламени разбушевавшегося в Калифорнии пожара. От дома остались лишь ворота. Ни самого жилища, ни деревьев вокруг него больше нет.
John Goodman, Anthony Hopkins, and Billy Crystal are among the many who lost their homes in the devastating Los Angeles wildfires → https://t.co/7yfecEjxRn pic.twitter.com/heNiOh9ODV— CONSEQUENCE (@consequence) January 9, 2025
Сообщается также, что подобная участь настигла и дом, где скончался Мэттью Перри из «Друзей».
Matthew Perry’s L.A. Home Where He Died Sells for $8.5 Million One Year After His Death https://t.co/DC7ZJEUn5W— People (@people) October 25, 2024