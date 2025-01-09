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Энтони Хопкинс, Леонардо Ди Каприо и Пэрис Хилтон уже остались без домов, жилье других звезд под угрозой: что известно о пожаре в Калифорнии

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Пожары в Калифорнии, 8 января 2025 года.
Пожары в Калифорнии, 8 января 2025 года. Фото: Ringo Chiu

Страшная трагедия разворачивается в эти дни в США. Жители Калифорнии вынуждены массово покидать свои дома из-за разбушевавшейся стихии, с которой пока не удается ничего сделать.

Как передают источники, калифорнийцы уже несколько дней обходятся без света и горячей воды. Многим приходится готовиться к эвакуации, а кому-то уже понадобилось покинуть свой дом. Пока еще действующий президент США Джо Байден в последний момент отменил предстоящую встречу с зарубежными коллегами, чтобы следить за событиями в Калифорнии. Однако, как отмечают местные жители, к властям у них много вопросов.

Уже зафиксировано, что площадь пожаров превысила 10 тысяч гектаров и, к сожалению, эта цифра будет только расти. Более 1000 зданий уже уничтожено, пять человек погибло. Пожар в Палисейдсе нанес ущерб в 57 миллиардов долларов. Появлялась информация, что огонь добрался до легендарной надписи Hollywood в Лос-Анджелесе, но это оказалось фейком.

Известно, что уже сгорели дома Леонардо Ди Каприо и Пэрис Хилтон. Вот как последняя в Instagram описывает весь тот ужас, что ей не повезло пережить:

«Сердце мое разбито! Никому не пожелаю вот так сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла… С этим домом у нас связано столько воспоминаний. Это место, где наш сын Феникс сделал свои первые шаги. Я благодарна, что моя семья и домашние питомцы в безопасности.

Молюсь за каждую семью, пострадавшую от этих пожаров. Мне больно за тех, кто все еще в беде или скорбит о больших потерях. Разрушения невообразимы. Знать, что многие просыпаются сегодня без места, которое они называли домом, действительно разрывает сердце».

Лесные пожары, охватившие фешенебельный округ Пасифик-Палисейдс, действительно никого не щадят. Теперь под угрозой роскошные дома Дженнифер Энистон, Тома Хэнкса, Рианны, Брэдли Купера и других голливудских звезд.

В Сети быстро распространилось фото Бена Аффлека: звезда кино в шоке сидит в машине, собираясь отправиться в дом к своей бывшей жене Дженнифер Гарнер.

Комедийный актер Джон Гудман, как и Пэрис Хилтон, оказался без дома. Все, что осталось от его жилища - бассейн, заполненный почерневшей водой.

В аналогичной ситуации находится и легендарный Энтони Хопкинс. У 87-летней звезды «Молчания ягнят» была всего одна резиденции, и она сгорела в пламени разбушевавшегося в Калифорнии пожара. От дома остались лишь ворота. Ни самого жилища, ни деревьев вокруг него больше нет.

Сообщается также, что подобная участь настигла и дом, где скончался Мэттью Перри из «Друзей».

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